افزایش مناطق ملحق به روند آشتی/ممانعت تروریستها از خروج اهالی حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی حمیمیم از امضای توافقنامه آشتی با نمایندگان ۴ منطقه در استان های لاذقیه و حمص سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش، با احتساب این مناطق شمار شهرها و مناطقی که تا کنون به عملیات آشتی در سوریه پیوسته اند به ۸۳۶ منطقه افزایش یافت.

مرکز روسی حمیمیم همچنین از ثبت ۴۴ مورد نقض آتش بس از سوی تروریست ها طی ۲۴ ساعت گذشته در استان های حلب، دمشق، حماه و لاذقیه خبر داد.

بنا بر بیانیه این مرکز که در پایگاه رسمی وزارت دفاع روسیه منتشر شده است ۲۰ مورد از موارد نقض آتش بس در حلب، ۲۰ مورد در استان دمشق، ۳ مورد در استان حماه و یک مورد نیز در استان لاذقیه ثبت شده است.

از سوی دیگر «حسین دیاب» استاندار حلب اعلام کرد که گروه های تروریستی همچنان مانع خروج اهالی مناطق شرقی حلب از گذرگاه های انسانی تعیین شده توسط ارتش سوریه و روسیه می شوند تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.

شماری از اهالی این مناطق که موفق به رسیدن به مناطق امن و مراکز ارتش سوریه شدند اعلام کردند که هزاران خانواده سعی داشتند از طریق گذرگاه بستان القصر مناطق شرقی حلب را ترک کنند اما تروریست ها با زور سلاح مانع آنها شده و برای پراکنده کردن آنان دست به تیراندازی زدند.