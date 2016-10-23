هر تذکر و انتقادی را در استان قزوین به فال نیک می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین که شنبه شب در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: تاکید جدی داریم تا مدیران از وضعیت اشتغال و کارهای انجام شده آمار دقیق و واقعی داده و مردم را در جریان کارهای انجام شده قرار دهند و شفاف و صریح خدمت رسانی را اعلام کنند.

استاندار بیان کرد: خود ما هم بر کارها نظارت جدی داریم و بدون مطالعه و بررسی آماری را نمی پذیریم لذا به اطلاع مردم می رسانیم که روند ایجاد اشتغال در استان مثبت بوده و اگر بر روی همه اطلاعات و شرایط موجود که تخصصی و کارشناسی است تمرکز نشود شاید نتوان منصفانه قضاوت کرد.

همتی گفت: باید همه شرایط را تحلیل کنیم و بدانیم تحریم و رکود در کنار ناکارآمدی برخی از ما مدیران باعث شده وضعیت کشور مطلوب نباشد اما از کسانی که می خواهند انتقاد کنند انتظار داریم دو موضوع را نیز در نظر بگیرند و سپس به مسئولان ایراد بگیرند.

استاندار یادآورشد: اول این که اگر سیاست های اقتصادی دولت در مهار تورم نبود بدون شک امروز باید با تورم سه رقمی تا ۶۰۰ درصد مواجه می شدیم و قدرت خرید مردم بشدت کاهش می یافت واگر امروز دولت توانسته تورم دو رقمی را یک رقمی کند با برنامه و تصمیم های درست بوده است.

همتی بیان کرد: نکته دوم حفظ وضع موجود در شرایطی که واحدهای تولیدی با بحران کمبود نقدینگی و فروش محصول مواجهند بسیار اهمیت دارد زیرا اگر شرایط بهبود نمی یافت واحدهای بیشتری تعطیل می شدند و بیکاری نگران کننده می شد اما سیاست های دولت کارآمد بود و این واقعیت را می توان از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی جویا شد.

وی یادآورد: افزایش نرخ رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی اعلام می شود و واقعی است به همین دلیل با این رشد در شرایط رکود، حفظ وضع موجود و کاهش تورم باید بپذیریم که دولت موفق عمل کرده است لذا از منتقدین که همه دلسوز هستند انتظار داریم بر اساس واقعیتها سخن بگویند.

همتی گفت: وقتی تاکید رهبری امیدوار کردن مردم است و دشمنان عکس این راه را می روند چرا برخی به فرمایش رهبری توجهی نمی کنند لذا انتظار داریم همه مسئولیت های خود را بشناسیم و در مسیر امیدواری مردم گام برداریم.

استاندار قزوین اظهارداشت: امروز بسیاری از کسانی که واحدهای تعطیل شده دارند و یا با کمتر از ظرفیت کار می کنند با سیاست های دولت راغب شده اندتولید خودرا بیشتر کرده و دوباره شروع به کار کنند و این وضعیت نشان می دهد سیاست گذاری درست است.

مدیران اطلاع رسانی کنند

همتی گفت: به نظر می رسد مدیران و فرمانداران بخوبی اطلاع رسانی نکرده اند و از ظرفیت رسانه ها برای اطلاع رسانی استفاده نشده و گویی فقط استاندار باید دفاع کند در حالی که نا امیدی که از خارج القا می شود و گاهی در داخل نیز آن را تقویت می کنیم باید با اطلاعات درست و کارهای انجام شده به امید تبدیل شود.

وی اضافه کرد: از فرمانداران انتظار داریم فعالتر برخورد کنند و اگر تعدیل نیرو در شهرستان آنها صورت گرفته و بیکاری زیاد شده اطلاع دهند تا برخورد کنیم و اگر شغلی ایجاد شده بگویند تاتشویق کنیم و مردم هم مطلع شوند.

۱۰ هزار وام ازدواج یک دستاورد سفر رئیس جمهور است

استاندار در پاسخ به کسانی که می گویند سفر رئیس جمهور هیچ دستاوردی نداشته تصریح کرد:یکی از دستا وردهای این سفر موافقت رئیس جمهور با پرداخت ۱۰ هزار وام ازدواج به زوج های جوان است که باید در مدت حداکثر دوماه پرداخت شود و ما مصمم هستیم این تعداد را بیشتر کنیم لذا اعلام می کنیم به همه زوجهایی که بعد از ماه محرم و صفر هم ازدواج کنند بدون هیچ محدودیتی وام ازدواج قرض الحسنه می دهیم.

وی بیان کرد:بامساعدت رئیس کل بانک مرکزی هیچ محدودیتی درپرداخت تسهیلات بهین یاب به تولیدکنندگان و نیز وام های ازدواج نداریم و اگر مدیران بانکها همت کنند به همه متقاضیان پاسخ خواهیم داد و همه نیازها را تامین می کنیم.

استاندار گفت: این هم یک دستاورد است و اگر زوج های جوان باید ماهها و سالها در انتظار می ماندند امروز در کمتر از دو ماه می توانند از تسهیلات دولت برخوردار شوند و در کنار آن انتقال آب سد طالقان، تسریع در احداث جاده الموت به تنکابن و قزوین به رحیم آباد و اختصاص بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان هم در این سفر با دستور اکید رئیس جمهور مصوب، اجرا و تسریع شده است.

هر تذکری را به فال نیک می گیریم

همتی با اشتقبال از منتقدین اظهارداشت: از هر گونه تذکر و انتقاد بویژه از سوی علما و روحانیون استقبال می کنیم زیرا این کار سرعت ما را بیشتر می کند و مسئولان متوجه می شوند که مردم مراقب ماهستند واگر فرصت را ازدست بدهیم باید پاسخگو باشیم اما درخواست می کنیم به روند طبیعی کارها هم توجه کنند و اگر سرعت کاری از حد طبیعی کمتر بود متذکر شوند.

استاندار یادآورشد: ما با خدای خود عهد بسته ایم تا همه تلاش و همت خود رابرای خدمت به مردم و راه اندازی امور و ایجاد امید در آنها به کار گیریم حتی اگر فعالیتی دیده نشود خدا را ناظر می دانیم و نگران نیستیم اما از منتقدین هم انتظار داریم برای مصالح عمومی و خیر مردم انصاف و واقعیت را در نظر بگیرند و به مردم امید بدهند.

همتی از مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی خواست بسرعت رسیدگی به پرونده های تسهیلات بهین یاب و ازدواج را به اتمام برسانند و هیچ محدودیت و سخت گیری در این بخش نداشته باشند و اگر کمبود اعتباری دارند بسرعت اعلام کنند تا از بانک مرکزی دریافت شود.