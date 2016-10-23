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۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۱

در نشست فراکسیون امید اعلام شد؛

نجفی، سلطانی‌فر و صالحی‌امیری وزیران پیشنهادی دولت هستند

نجفی، سلطانی‌فر و صالحی‌امیری وزیران پیشنهادی دولت هستند

در جلسه امروز صبح فراکسیون امید که با حضور معاونان ریس جمهور برگزار شد از نجفی، سلطانی‌فر و صالحی‌امیری به عنوان گزینه‌های نهائی دولت برای وزارتخانه آموزش و پرورش، ورزش و ارشاد نام برده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه صبح یکشنبه فراکسیون امید حضور یافتند.

نوبخت در این جلسه به سوالات و انتقادات نمایندگان در خصوص تعامل دولت با فراکسیون امید پاسخ داد.

در این جلسه، امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گزینه‌های دولت برای سه وزارتخانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز به صحن علنی معرفی خواهند شد را اعلام کرد.

بر اساس این اعلام قرار است امروز طی نامه‌ای نجفی به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، صالحی امیری به عنوان نامزد دولت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سلطانی فر به عنوان نامزد وزارت ورزش و جوانان به صحن علنی مجلس معرفی شوند.

در این جلسه با اعضای فراکسیون امید پیرامون رای به کاندیداهای موردنظر دولت برای وزارتخانه‌های فرهنگ، ورزش و آموزش و پرورش نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

کد مطلب 3803142

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