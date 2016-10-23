به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جلسه صبح یکشنبه فراکسیون امید حضور یافتند.
نوبخت در این جلسه به سوالات و انتقادات نمایندگان در خصوص تعامل دولت با فراکسیون امید پاسخ داد.
در این جلسه، امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گزینههای دولت برای سه وزارتخانه ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی که امروز به صحن علنی معرفی خواهند شد را اعلام کرد.
بر اساس این اعلام قرار است امروز طی نامهای نجفی به عنوان نامزد پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، صالحی امیری به عنوان نامزد دولت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سلطانی فر به عنوان نامزد وزارت ورزش و جوانان به صحن علنی مجلس معرفی شوند.
در این جلسه با اعضای فراکسیون امید پیرامون رای به کاندیداهای موردنظر دولت برای وزارتخانههای فرهنگ، ورزش و آموزش و پرورش نیز مذاکراتی صورت گرفته است.
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