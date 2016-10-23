سامانه مانیتورینگ ایستگاه های گاز قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: با توجه به دستور مدیریت محترم شرکت ملی گاز ایران مبنی بر استقرار سیستم های پالایش آنلاین ایستگاه های گاز، سامانه مانیتورینگ این شرکت طی دو فاز برنامه ریزی و طراحی شده است که فاز اول آن در اواخر مهر ماه امسال به بهره برداری رسیده است.

وی در تشریح استقرار فاز اول سامانه مانیتورینگ بیان داشت : فاز اول پروژه مذکور که ۵ ایستگاه CGS و ۳۰ ایستگاه CNG در سطح استان قزوین را در بر می گیرد با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال طی مدت یکسال مطابق آخرین استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران عملیاتی شده است.

بوشهری افزود: جایگاه های CNG موجود در شهرستان های قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا، الوند و با استفاده از تجهیزات مانیتورینگ آنلاین، تحت کنترل و نظارت واحدهای بهره برداری و اندازه گیری شرکت گاز استان قرار گرفته اند که این موضوع می تواند نقش مهمی در رصد کردن مقدار گاز ورودی و مصارف این جایگاه های سوخت داشته باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین همچنین از طراحی و انجام برنامه ریزی لازم برای اجرای فاز دوم پروژه مانیتورینگ با بهره گیری از تجربیات فاز اول خبر داد و افزود : فاز دوم سامانه مانیتورینگ شامل ۲۸ ایستگاه CNG و ۱۱ ایستگاه CGS مهم و پرمصرف استان می شود که پس از انجام مراحل مطالعاتی و طراحی در دست اقدام می باشد که امید است با برنامه ریزی های بعمل آمده در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد.

بوشهری تصریح کرد: از مزایای این سامانه می توان به کنترل میزان گاز ورودی استان و پایش شرایط ایستگاه ها CGS بخصوص در فصل سرد سال و نیز کنترل وضعیت و صحت عملکرد ایستگاه های CNG اشاره کرد.