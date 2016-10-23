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۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۱۴

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین:

سامانه مانیتورینگ ایستگاه های گاز قزوین راه اندازی شد

سامانه مانیتورینگ ایستگاه های گاز قزوین راه اندازی شد

قزوین- مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین از راه اندازی سامانه کنترلی ومانیتورینگ ایستگاه های گاز این شرکت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: با توجه به دستور مدیریت محترم شرکت ملی گاز ایران مبنی بر استقرار سیستم های پالایش آنلاین ایستگاه های گاز، سامانه مانیتورینگ این شرکت طی دو فاز برنامه ریزی و طراحی شده است که فاز اول آن در اواخر مهر ماه امسال به بهره برداری رسیده است.

وی در تشریح استقرار فاز اول سامانه مانیتورینگ بیان داشت : فاز اول پروژه مذکور که ۵ ایستگاه CGS و ۳۰ ایستگاه CNG در سطح استان قزوین را در بر می گیرد با اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال طی مدت یکسال مطابق آخرین استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران عملیاتی شده است.

بوشهری افزود: جایگاه های CNG موجود در شهرستان های قزوین، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا، الوند و با استفاده از تجهیزات مانیتورینگ آنلاین، تحت کنترل و نظارت واحدهای بهره برداری و اندازه گیری شرکت گاز استان قرار گرفته اند که این موضوع می تواند نقش مهمی در رصد کردن مقدار گاز ورودی و مصارف این جایگاه های سوخت داشته باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین همچنین از طراحی و انجام برنامه ریزی لازم برای اجرای فاز دوم پروژه مانیتورینگ با بهره گیری از تجربیات فاز اول خبر داد و افزود : فاز دوم سامانه مانیتورینگ شامل ۲۸ ایستگاه CNG و ۱۱ ایستگاه CGS مهم و پرمصرف استان می شود که پس از انجام مراحل مطالعاتی و طراحی در دست اقدام می باشد که امید است با برنامه ریزی های بعمل آمده در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد.

بوشهری تصریح کرد: از مزایای این سامانه می توان به کنترل میزان گاز ورودی استان و پایش شرایط ایستگاه ها CGS بخصوص در فصل سرد سال و نیز کنترل وضعیت و صحت عملکرد ایستگاه های CNG اشاره کرد.

کد مطلب 3803144

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