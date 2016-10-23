تا این لحظه نامه معرفی وزرای جدید به مجلس نرفته است

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز فراکسیون امید گفت: من به همراه آقای نوبخت در این جلسه حضور یافتیم و در سه حوزه صحبت هایی صورت گرفت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: تعامل فراکسیون امید و دولت، برنامه های دولت در حوزه اقتصاد و تغییر کابینه محور سوالات فراکسیون امید از دولت بود.

وی افزود: بخشی از سوالات را من و بخشی دیگر را آقای نوبخت پاسخ دادند. عمده بحث ها در این جلسه شنیدن نقطه نظرات اعضای فراکسیون امید بود در سه بخشی که گفتم و راهکار تعامل بیشتر مجلس و دولت به ویژه با فراکسیون امید.

امیری در پاسخ به این سوال که فراکسیون امید قرار بود با رئیس جمهور دیداری داشته باشد، چه زمانی این دیدار انجام می شود، گفت: آن دیدار به وقت خود باقی است.

وی با بیان اینکه وزرای جدید در هفته جاری به مجلس معرفی خواهند شد، گفت: تا این لحظه من نامه رئیس جمهور را ندیدم و به همراه رئیس جمهور راهی سفر به استان مرکزی هستیم، اما تاکید می کنم تا این لحظه نامه را ندیده ام.