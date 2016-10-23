  1. سیاست
  2. دولت
۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۴

امیری در گفتگو با مهر:

تا این لحظه نامه معرفی وزرای جدید به مجلس نرفته است

تا این لحظه نامه معرفی وزرای جدید به مجلس نرفته است

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه تا این لحظه نامه معرفی وزرای جدید به مجلس نیامده است، گفت: به همراه رئیس جمهور عازم استان مرکزی هستیم.

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز فراکسیون امید گفت: من به همراه آقای نوبخت در این جلسه حضور یافتیم و در سه حوزه صحبت هایی صورت گرفت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: تعامل فراکسیون امید و دولت، برنامه های دولت در حوزه اقتصاد و تغییر کابینه محور سوالات فراکسیون امید از دولت بود.

وی افزود: بخشی از سوالات را من و بخشی دیگر را آقای نوبخت پاسخ دادند. عمده بحث ها در این جلسه شنیدن نقطه نظرات اعضای فراکسیون امید بود در سه بخشی که  گفتم و راهکار تعامل بیشتر مجلس و دولت به ویژه با فراکسیون امید.

امیری در پاسخ به این سوال که فراکسیون امید قرار بود با رئیس جمهور دیداری داشته باشد، چه زمانی این دیدار انجام می شود، گفت: آن دیدار به وقت خود باقی است.

وی با بیان اینکه وزرای جدید در هفته جاری به مجلس معرفی خواهند شد، گفت: تا این لحظه من نامه رئیس جمهور را ندیدم و به همراه رئیس جمهور راهی سفر به استان مرکزی هستیم، اما تاکید می کنم تا این لحظه نامه را ندیده ام.

کد مطلب 3803145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها