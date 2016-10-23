۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۲۶

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خبر داد:

راه های استان کرمانشاه برای تردد زائران اربعین ایمن تر می شوند

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: محورهای مواصلاتی استان که پیش بینی می شود پذیرای حجم بیشتری از زائران اربعین حسینی باشد، ایمن سازی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "فضل الله شیری" اظهار داشت: با همکاری پلیس راه و راهداری استان از ماه گذشته تیمی کارشناسی متشکل از نمایندگان دو ارگان برای بازبینی فنی محورهای مورد نظر اعزام شده اند.

وی افزود: در این بازدیدها تعداد ۸۸ مورد نقص هندسی و کمبود تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی با دو رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث به ویژه در ترددهای شبانه و رویکرد کاهش شدت این حوادث شناسایی شده اند که با ارائه راهکارهای کم هزینه و کوتاه مدت برای رفع نقص به سازمان های مربوطه گزارش شده است.

سرهنگ شیری گفت: جاده های استان کرمانشاه در انتهای دور رفت و ابتدای دور بازگشت  ترددها به سمت مرز مهران است و پیش بینی می کنیم، خستگی و خواب آلودگی و عجله و شتاب رانندگان به سایر علل وقوع حوادث افزوده شود، که پیشگیری از این امر نیازمند انجام تبلیغات میدانی و ایجاد ایستگاهها و توقفگاههای موقت بین راهی است و از همه ارگان ها درخواست داریم تا مدت باقیمانده پلیس راه استان را در این زمینه یاری کنند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: ایمنی مورد انتظار و مورد نیاز در تردد زائران اربعین فقط محدود به رفع نواقص راهها نیست، بلکه همه ارگانها و نهادهای خدمان رسان شامل پلیس، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی شهرها، راهداری و ... لازم است برای واکنش سریع و امداد رسانی در برابر حوادث رانندگی، ریزش کوه، انسداد تونلها، پلها و معابر، بارش برف و یخبندان در راه ها آمادگی داشته باشند.

این مسئول انتظامی در پایان گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هماهنگی، تمرکز و وحدت در تصمیم گیری اساس کار است، که رسیدن به آن نیازمند تمرین و تفاهم قبلی است.

