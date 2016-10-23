راه های استان کرمانشاه برای تردد زائران اربعین ایمن تر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "فضل الله شیری" اظهار داشت: با همکاری پلیس راه و راهداری استان از ماه گذشته تیمی کارشناسی متشکل از نمایندگان دو ارگان برای بازبینی فنی محورهای مورد نظر اعزام شده اند.

وی افزود: در این بازدیدها تعداد ۸۸ مورد نقص هندسی و کمبود تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی با دو رویکرد پیشگیری از وقوع حوادث به ویژه در ترددهای شبانه و رویکرد کاهش شدت این حوادث شناسایی شده اند که با ارائه راهکارهای کم هزینه و کوتاه مدت برای رفع نقص به سازمان های مربوطه گزارش شده است.

سرهنگ شیری گفت: جاده های استان کرمانشاه در انتهای دور رفت و ابتدای دور بازگشت ترددها به سمت مرز مهران است و پیش بینی می کنیم، خستگی و خواب آلودگی و عجله و شتاب رانندگان به سایر علل وقوع حوادث افزوده شود، که پیشگیری از این امر نیازمند انجام تبلیغات میدانی و ایجاد ایستگاهها و توقفگاههای موقت بین راهی است و از همه ارگان ها درخواست داریم تا مدت باقیمانده پلیس راه استان را در این زمینه یاری کنند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: ایمنی مورد انتظار و مورد نیاز در تردد زائران اربعین فقط محدود به رفع نواقص راهها نیست، بلکه همه ارگانها و نهادهای خدمان رسان شامل پلیس، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی شهرها، راهداری و ... لازم است برای واکنش سریع و امداد رسانی در برابر حوادث رانندگی، ریزش کوه، انسداد تونلها، پلها و معابر، بارش برف و یخبندان در راه ها آمادگی داشته باشند.

این مسئول انتظامی در پایان گفت: برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هماهنگی، تمرکز و وحدت در تصمیم گیری اساس کار است، که رسیدن به آن نیازمند تمرین و تفاهم قبلی است.