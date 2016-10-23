۲۰ دوربین هوشمند در آزاد راه های زنجان فعال است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۰ دوربین هوشمند در آزاد راه های استان زنجان فعال است، افزود: این دوربین ها در محورهای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز فعال است.

وی اظهار کرد: این دوربین های هوشمند قابلیت دارند سرعت خودرو و پلاک خودرو را آنلاین ثبت کرده و تخلفات را به سرعت ثبت کند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: این دوربین هوشمند قابلیت دارد معاینه فنی خودرو را هم چک کند چرا که آنلاین پلاک خود را ثبت می کند و تا پایان سالجاری تعداد دوربین های هوشمند در جاده های استان زنجان افزایش می یابد.

شیر محمدی تاکید کرد: سرعت مجاز دراتوبان برای خودروهای سواری و وانت ۱۲۰ کیلومتر و برای خودروهای سنگین ۱۱۰ کیلومتر است.

وی با بیان اینکه تخلفات به صورت آنلاین توسط دوربین هوشمند ثبت می شود، افزود: پیامک جریمه درکمتر از ۱۲ ساعت به خط تلفن همراه راننده ارسال می شود ونیازی به حضور وثبت پلیس راه نیست.