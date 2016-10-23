  1. استانها
  2. قزوین
۲ آبان ۱۳۹۵، ۸:۵۵

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

عملیات کیل گیری در باغات زیتون قزوین انجام شد

عملیات کیل گیری در باغات زیتون قزوین انجام شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از اجرای عملیات کیل گیری از باغ زیتون در کشت و صنعت خندان بخش طارم سفلی این شهرستان خبر داد.

عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت خندان دارای ۲۱۰ هکتار باغ زیتون متراکم است که از این میزان سطح زیر کشت۶۰ هکتار باغ متراکم زیتون رقم روغنی آربکین است.

وی افزود: طی کیل گیری انجام شده توسط کارشناسان، باغ متراکم زیتون در این شرکت دارای رکورد ۱۹هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زیتون در هکتار است.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی اصلاح واحیاء باغات گیلاس در قزوین

وی در ادامه یادآور شد: در راستای افزایش سطح علمی بهره برداران؛ یک دوره آموزشی ترویجی  اصلاح، احیاء و مبارزه با آفات و بیماریهای گیلاس در بخش الموت شرقی شهرستان قزوین برگزار شد.

علیخانی بیان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف جلوگیری از شیوع آفات و بیماری های درختان گیلاس و آموزش باغداران در زمینه اصلاح و احیاء باغات منطقه برگزار شد.

وی تصریح کرد: همچنین در این دوره آموزشی در خصوص زمان، نحوه و روشهای مناسب مبارزه با آفات و بیماری های گیلاس و چگونگی اصلاح باغات مسن مباحثی برای باغداران ارائه شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ادامه داد: در این کارگاه آموزشی  ۴۴ نفر از کشاورزان و باغداران منطقه حضور داشتند.

گفتنی است؛ بخش الموت شرقی قطب مهم تولید گیلاس است که سطح باغات این محصول منطقه در حدود ۳۵۰۰ هکتار است.

کد مطلب 3803185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها