توضیحات بهزیستی کرمان در خصوص ضرب و شتم دانش آموز استثنایی بم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان کرمان، این اداره کل در بیانیه ای به خبر ضرب و شتم دانش آموز استثنایی در خوابگاه خیریه سپهر بم پاسخ داد.

متن این بیانیه بدین شرح است: در پی انتشار خبر ضرب و شتم دانش آموز مقیم در خوابگاه خیریه سپهر بم به دستور و با نظارت مستقیم مدیر کل بهزیستی استان کرمان تیم های کارشناسی و بازرسی استان و کارشناسان اداره حراست به همراهی رئیس بهزیستی بم با حضور در مرکز نگهداری پسران ۱۴ سال به بالا وابسته به خیریه سپهر موضوع را از نزدیک بررسی کردند.

طبق بررسی های کارشناسی شده، شواهد موجود و به استناد گفته های فرزندان پسر مقیم در مرکز بعداز ظهر جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵ تعدادی از پسران با یکدیگر درگیر میشوند و علیرغم مداخله مربیان` دانش آموز مورد اشاره در خبر منتشره در این نزاع گروهی توسط سایر فرزندان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.

لازم به ذکر است بررسی همه جانبه این اتفاق همچنان از سوی بهزیستی ادامه دارد و مدرکی مبنی بر قصور مربیان یا مسئولین مرکز یافت نشد.

اما درصورت مشاهده یا اثبات کمترین تقصیر یا تخلف توسط مربیان طبق قانون با متخلفین و مرکز برخورد می شود.