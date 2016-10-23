مدیریت منطقه ویژه صنایع انرژی برپارسیان از شهرستان لامرد تفکیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، حسن شاهرخی بیان داشت: با پیگیری ها و حمایت های همه جانبه استاندار هرمزگان در راستای احقاق حقوق مردم شهرستان پارسیان و تفکیک مدیریت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر این شهرستان از شهرستان لامرد استان فارس، با دستور دکتر کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) این اقدام مهم صورت گرفت.

شاهرخی ادامه داد: بر این اساس تفکیک مدیریت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان از شهرستان لامرد در هیات عامل ایمیدرو مصوب و دستور ثبت شرکت مستقل مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نیز صادر شد.

وی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان را ظرفیت مهمی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذار در غرب هرمزگان بر شمرد و تصریح کرد: با تفکیک مدیریت این منطقه شاهد بهبود روند اجرای پروژه ها و توسعه هر چه بیشتر این منطقه خواهیم بود.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان از پیگیری ها و حمایت های استاندار هرمزگان در این راستا قدردانی کرد و بیان داشت: این موفقیت مرهون حمایت های دکتر جادری استاندار هرمزگان است که دستاوردهای بسیاری برای مرزنشینان غیور هرمزگان خواهد داشت.