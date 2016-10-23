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۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۳۸

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران راهی ترکیه شد

تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران راهی ترکیه شد

تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران برای شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان بامداد امروز یکشنبه تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان کشور به منظور شرکت در دوازدهمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی دانشجویان جهان با همکاری اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و فدراسیون کشتی، بامداد امروز با ترکیب ۸ ملی‌پوش راهی ترکیه شد.

یونس سرمستی، مهران نصیری، میثم حیدری، حامد رشیدی، رضا افضلی، محمد جواد ابراهیمی، امیر محمدی و ید اله محبی ترکیب تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

همچنین غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی و هادی حبیبی و ابراهیم مهربان به عنوان مربی و محمد پورکیانی به عنوان سرپرست هدایت ملی‌پوشان را در این دیدارها بر عهده خواهد داشت.

دوازدهمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان جهان از ۴ تا ۹ آبان ماه در شهر کروم ترکیه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3803207

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