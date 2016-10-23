سید هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همواره بخش قابل توجهی از مشکلات مختلف محرومان در البرز با مشارکت نیکوکاران و حامیان طرح اکرام مرتفع می شود، اظهارکرد: هشت خانواده تحت حمایت فاقد مسکن به دلیل عدم برخورداری از پس انداز اولیه امکان خرید مسکن با سرانه مصوب این نهاد را نداشتند که با کمک این نیکوکار خانه دار شدند.

وی تامین سرپناه مناسب برای محرومان و انجام خدمات عمرانی در بخش های خرید، ساخت، بهسازی و تعمیر مسکن، همواره در زمره برنامه های اصلی این نهاد بر شمرد و افزود: طی ۶ ماه نخست سال با هدف ارائه خدمات عمرانی به جامعه هدف این نهاد در البرز و با مشارکت نیکوکاران صاحب خانه شدند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد البرز با بیان اینکه، در حال حاضر بیش از پنج هزار خانواده تحت حمایت این نهاد در البرز مستاجر هستند، گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات و حجم بالای مددجویان فاقد مسکن، انتظار داریم مردم نوعدوست البرز، بیش از پیش ما را در زمینه یاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم نوع دوست استان البرز در صورت تمایل می توانند با حضور در دفاتر این نهاد در البرز و یا تماس با شماره ۰۲۶۳۲۸۲۰۰۳۳ در طرح های متنوع فقرزدایی این نهاد در موضوعات مسکن، درمان، طرح های اکرام ایتام و محسنین و جهیزیه ثبت نام کنند.

کرابی عمده مشارکت خیرین را در طرح اکرام ایتام اعلام کرد و گفت: بیش از ۳۰ هزار حامی در استان البرز کفالت ایتام تحت حمایت کمیته امداد و فرزندان طرح محسنین را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: نیکوکاران و خیران می توانند در قالب طرح اکرام و محسنین علاوه بر مساعدت های نقدی ماهیانه حداقل ۲۰ هزار تومان به هر یتیم یا فرزند خانواده نیازمند، کمک های غیر نقدی در زمینه تامین پوشاک، مواد غذایی، خدمات مسکن شامل خرید و ساخت، ودیعه مسکن، کمک های درمانی و مساعدت های فرهنگی شامل تجهیزات آموزشی، فرهنگی، اعزام به مشهد مقدس و کمک به تامین جهیزیه آنان را نیز عهده دار شوند.