موردی از بیماری آنفلوانزا در زنجان گزارش نشده است

محمد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنفلوآنزا بیماری مربوط به فصول سرد سال است و خوشبختانه تاکنون موردی از این بیماری در استان زنجان گزارش نشده است.

وی اظهار کرد: مردم استان باید درباره ابتلا به این بیماری پیشگیری‌های لازم را داشته باشند و نظافت را رعایت کرده و حتماً قبل از خوردن و آشامیدن دست و صورت خود را با آب و صابون بشویند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: بیماری آنفلوآنزا همانند سرماخوردگی است ولی علایمی همچون درد عضلانی، سردرد شدید را شامل می‌شود که بیماران سرطانی و آسم ، بانوان بار دار و سالمندان باید بیشتر مواظب خود باشند.

صائینی تاکید کرد: استان آمادگی کامل برای مقابله و کنترل بیماری آنفلوآنزا را دارد و تمهیدات لازم انجام شده است.

وی افزود: آنفلوآنزا بیماری فصل سرما است و بیماری آنفلوآنزا رفتار سینوسی دارد و حدود دو تا سه هفته فرایند بیماری تداوم دارد و بعد از این مدت فروکش می‌کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: بیماری آنفلوآنزا با شروع فصل سرما بروز می کند و با رعایت اصول اولیه بهداشتی و تغذیه صحیح می توان از بروز بیماری پیشگیری کرد.

صائینی افزود: جلوگیری از عطسه و سرفه بدون دستمال، محو و معدوم سازی دستمال و ماسک آلوده، شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون، جلوگیری از تماس دست با چشم ها و دهان از جمله مواردی است که باید به دقت رعایت شود و تغذیه صحیح و خوردن مواد حاوی ویتامین C که مرکبات فراوانی دارند مورد توجه قرار گیرد.