دلیل غیبت هشت ملی پوش در تمرینات تیم ملی تکواندو

هادی افشار با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: دور جدید تمرینات تیم ملی با حضور هفت تکواندوکار آغاز شد و تا پایان هفته جاری هم سایر تکواندوکاران به ما ملحق خواهند شد تا تمرینات با شرکت همه نفرات دعوت شده پیگیری شود.

وی در مورد غیبت هشت تکواندوکار در تمرین روز نخست گفت: به دلیل آنکه انتخاب کادر فنی و تشکیل اردوی آماده سازی تیم ملی خیلی سریع اتفاق افتاد، برخی ملی پوشان نتوانستند برای حضور در اردو هماهنگ شوند. همه نفرات یا با سرمربی تیم ملی و یا با فدراسیون برای غیبت هماهنگ کرده بودند و طی روزهای آینده به تمرینات اضافه خواهند شد.

مربی بدنساز تیم ملی در مورد نحوه تمرینات هم گفت: زمان زیادی برای آماده سازی تیم ملی پیش رو نداریم. هفت هفته زمان داریم و نمی توانیم وارد یک سیکل تمرینی بلند مدت شویم، بر همین اساس طی هماهنگی با سرمربی تیم ملی برای این مدت برنامه ریزی لازم انجام شده است.

نایب قهرمان سال ۲۰۰۱ جهان در پایان گفت: اغلب نفراتی که دعوت شده اند در کوران تمرینات و مسابقات لیگ هستند و ما سعی داریم در این مدت اندک با افزاییش توانمندی های بدنی، بتوانیم با تیمی آماده راهی رقابتهای جام جهانی و مرحله نهایی جایزه بزرگ در باکو شویم.

مسابقات فینال جایزه بزرگ(گرندپری) ۲۰۱۶ تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه و بیستمین دوره مسابقات جام جهانی تکواندو در روزهای ۲۲ و ۲۳ آذرماه در شهر "باکو" آذربایجان برگزار خواهد شد.