نوزدهمین جشنواره قصه گویی در استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری، کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه صبح امروز یکشنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه، واقع در سه راه ۲۲ بهمن آغاز شد.

به گفته دبیر این جشنواره استانی، ۱۴۰ نفر در استان در این جشنواره شرکت کرده بودند که ۵۲ مربی و ۶۴ نوجوان عضو کانون در بین آنها به چشم می خورد.

رضا موزونی افزود: مابقی شرکت کنندگان به صورت آزاد و در رده های سنی مختلف در این جشنواره شرکت کرده بودند که در نهایت از بین ۱۴۰ شرکت کننده ۷۴ قصه گو به بخش مسابقه جشنواره راه یافتند و با یکدیگر رقابت می کنند.

وی گفت: این جشنواره از ۲ تا ۴ آبان به مدت سه روز در استان کرمانشاه برگزار می شود و علاقه مندان می توانند طی روزهای برگزاری از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۷ بعدازظهر از این جشنواره دیدن کنند.

لازم به ذکر است، «فرانک گلشن پور»، «مریم مرادی» و «سهیلا ایوبی» داوران نوزدهمین جشنواره استانی قصه گویی در استان هستند و «فرزانه لطیفی»، «سارا پورجهان»، و «سمیه قبادی» نیز داوری بخش قصه گویی نوجوانان این جشنواره را برعهده خواهند داشت.