۸۰ درصد از مزارع پرورش میگو در هرمزگان مکانیزه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی با بیان این که طی سال های اخیر استفاده از این تجهیزات در مزارع میگو در افزایش راندمان کار موثر بوده است گفت: با پیگیری انجام شده در اداره کل شیلات هرمزگان و همچنین ارائه تسهیلات به میگو پروران در راستای اقتصاد مقاومتی به جهت مکانیزاسیون مزارع خود،خوشبختانه شاهد تحقق این مهم بوده ایم.

وی بالا بردن میزان تولید میگو در واحد سطح، بهبود کیفیت محصول، افزایش میانگین وزن میگو، کاهش هزینه های آماده سازی در دوره های بعدی پرورش میگو و امکان مقابله با نقاط بحرانی از طریق افزایش میانگین میزان اکسیژن در استخر از اهم مزایای استفاده از این تجهیزات خواند.

محبی پایداری تولید، سودآوری برای تولید کننده از طریق کاهش هزینه تولید، مقاوم نمودن میگو در مقابل بیماریها و جلوگیری از ورود استرس های محیطی به میگو، از بین بردن لایه بندی شوری و دما در آب استخر پرورش میگو و بهبود ضریب تبدیل غذایی و ...را از دیگر مزایای مهم استفاده از این تجهیزات خواند.

مدیر کل شیلات هرمزگان در پایان با بیان اینکه هرمزگان در بخش آبزی پروری گامهای مهمی برداشته است گفت:امید است در سال پیشرو شاهد رکورد زنی مجدد میزان برداشت میگو در هکتار با توجه به تغییرات اعمال شده فنی در مزارع میگو باشیم.

گفتنی است مکانیزاسیون درصنعت آبز ی پروری عبارت است ازفرآیند ایجادتغییرات کمی و کیفی در واحدهای تولید آبزیان بااستفاده ازادوات،تجهیزات وفن آوری های نوین وپیشرفته درراستای ارتقاءسطح بهره وری.