استان مرکزی نقش مهمی در بخش صنعت کشور ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در بدو ورود به استان مرکزی اظهار داشت: خوشحالم به استانی آمده ایم که همواره یادآور بنیان گذار انقلاب اسلامی و امام عزیز و بزرگوار ما هست و عزت، سربلندی و استقلال ما امروز مدیون امام راحل است.

وی افزود: مجاهدت های آن امام عزیز که در این سرزمین رشد و نمو پیدا کردند و در اولین سال های تحصیل در مدرسه علمیه اراک مشغول به تحصیل بودند، برای همه ما الگو است.

رئیس جمهور تصریح کرد: این دیار هم اکنون پایه اصلی برای صنعت کشور ما است و مردم ایثارگر و فداکاری دارد که امیدوارم در این سفر استانی بتوانیم صدای مردم و نظرات مردم را در جلسات عمومی و فرهیختگان بشنویم.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از ضرورت ها و نیازمندی های استان مرکزی تصمیماتش در هیات دولت اتخاذ شده و امیدواریم نتیجه و ثمره این سفر برای مردم این استان سربلندی و رضایت مردم باشد.