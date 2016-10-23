بلژیک در خصوص معاهده تجارت آزاد تغییر عقیده می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «مارتین شولتز» رئیس پارلمان اروپا پس از دیدار با «پاول مگنته» رئیس دولت منطقه «والونی» در بلژیک که از مخالفان امضای معاهده تجارت آزاد میان اروپا و کانادا بود، اظهار داشت: این انتظار وجود دارد که بلژیک از تصمیم خود بازگردد و مسیر برای امضای این معاهده هموار شود.

وی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا برای تحقق این معاهده نیاز به موفقت تمام اعضای خود دارد.

مخالفت بخش والونی در بلژیک با این رویداد به معنی مخالفت بروکسل به شمار آمده و از تحقق امضای این معاهده ممانعت به عمل می آورد.

از سوی دیگر «کریستیا فری لند» وزیر تجارت کانادا اعلام کرد: لازم است که بار دیگر درباره تجارت آزاد گفتگوهایی با اتحادیه اروپا انجام شود و در همین راستا پیش از ظهر امروز با رئیس پارلمان اروپا بحث و تبادل نظر خواهم کرد.

این در حالی است که هفته گذشته «آن لیند» وزیر اقتصاد سوئد با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود آورده است: ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهان عقد قرارداد تجارت آزاد میان اروپا و کانادا هستند.