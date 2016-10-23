قاچاقچی اشیاء عتیقه در هرسین پیش از سرقت آثار باستانی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "همتعلی شکری" با اعلام این خبر گفت: روز گذشته با کسب خبری مبنی بر حفاری غیر مجاز در دامنه کوه نجوبران بلافاصله ماموران پاسگاه بیستون جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران این فرماندهی با حضور در محل در اقدامی غافلگیرانه مرد جوانی را در حال حفاری غیرمجاز دستگیر کردند.

سرهنگ شکری تصریح کرد: در ادامه این عملیات ماموران پلیس در بازرسی از خودروی متهم ابزار حفاری شامل کمپرسور، موتوربرق، جک و ... را کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به دادسرا، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت ‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

ماموریت مقدس میزبانی زوار اربعین، افتخاری برای استان های ایلام و کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان در دیدار با فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: ماموریت پذیرایی و میزبانی همه جانبه از زوار اربعین ماموریتی سنگین ولی مقدس و افتخار آمیز است که نصیب استان های ایلام و کرمانشاه شده است.

سردار "منوچهر امان اللهی" در جلسه تعاملی با فرمانده انتظامی استان ایلام که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، عنوان کرد: ماموریت پذیرایی و میزبانی همه جانبه از زائران اربعین ماموریتی سنگین ولی مقدس و افتخار آمیز است که نصیب استان های ایلام و کرمانشاه شده است.

وی افزود: مجموعه انتظامی استان کرمانشاه در دور رفت سفر زائران، با تمام توان آماده هرگونه همکاری و تبادل اطلاعات با انتظامی استان ایلام برای برقراری ایمنی و امنیت ترددها است و در مسیر بازگشت که سنگینی حجم سفرها متوجه محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه می شود انتظار داریم همکاری متقابل صورت گیرد.

سردار امان اللهی تصریح کرد: پیش بینی می شود حجم ترددها بیشتر از سالهای گذشته باشد و حوزه جغرافیایی استان کرمانشاه هم محل گذر زائرانی است که به استان های ایلام و خوزستان نیز سفر خواهند داشت، به همین خاطر ماموریت انتظامی استان کرمانشاه نیز در اربعین سنگین و قابل ملاحظه خواهد بود.

مقام ارشد انتظامی استان اشاره کرد: تردد زائران نیازمند ایمنی و امنیت است و کلیه پلیس های تخصصی انتظامی استان از پلیس راه و راهور تا پلیس های عملیات و پیشگیری و اطلاعات از مدت ها قبل فعالیتهای خود را برای پاسخگویی به این نیازها آغاز کرده اند و تجارب سالهای گذشته نشان می دهد ارتباط و تعامل با استانهای همجوار برای جلوگیری از تفرقه در تصمیم گیری ها و افزایش کارایی نیروها و امکانات گریز ناپذیر بلکه لازم و ضروری است.

در ادامه این جلسه سردار "نورعلی یاری" فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: مرز مهران نزدیک ترین مرز به کربلا است و زائران از چندین محور وارد استان ایلام می شوند تا از طریق این مرز خود را به پیاده روی اربعین برسانند که در این بین مهمترین و پرحجم ترین آنها محور اسلام آباد- حمیل- ایلام است و در زمینه هایی برای کنترل موج جمعیت و مدیریت سفرها نیازمند همکاری عملیاتی و اطلاعاتی با انتظامی استان کرمانشاه می باشیم.

گفتنی است، در این جلسه معاونان عملیات و روسای پلیس راه استان های کرمانشاه و ایلام نیز حضور داشتند که در زمینه نحوه تعامل و همکاری های متقابل به صورت تخصصی و کارشناسی رایزنی کردند.

دستگیری سرکرده اراذل و اوباش و عامل تیراندازی در شهر کرمانشاه

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان از دستگیری سرکرده اراذل و اوباش و عامل تیراندازی در شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ "محمد رستمی" گفت: در پی دستگیری هفت نفر از اراذل و اوباش شاخص و شناسنامه دار به علت نزاع دسته جمعی و درگیری مسلحانه و نیز اخلال در نظم و ایجاد رعب و وحشت عمومی در مرداد ماه سال جاری در خیابان نقلیه، اقدامات فنی و پلیسی جهت دستگیری سرکرده اراذل و اوباش و عامل اصلی تیراندازی در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس استعلامات صورت گرفته نشخص شد متهم دارای شناسنامه امنیتی و نیز ۹ مورد سابقه کیفری اعم از اخلال در نظم، تیراندازی، ایراد جرح عمدی، شمشیر کشی، زورگیری و تخریب و تمرد علیه مأموران و ... است، که چند روز پس از وقوع جرم به شهرستان تهران متواری شده بود.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم صبح امروز عازم کرمانشاه شده بود که بلافاصله عوامل اداره عملیات اطلاعات پاوا با هماهنگی مقام قضایی و با برنامه ریزی دقیق و مشخص در دو اکیپ جداگانه به محور پلیس راه بیستون و نیز محور تهران– همدان اعزام شدند و خودروهای عبوری را تحت کنترل قرار دادند.

سرهنگ رستمی ادامه داد: مأموران این پلیس با مشاهده متهم، قبل از هرگونه اقدام اوباشگرانه وی را دستگیر کردند و جهت سیر مراحل قانونی به اداره عملیات اطلاعات این پلیس منتقل و پس از تحقیقات لازم تحویل مرجع قضائی شد.

توقیف محموله پنج تنی ذغال قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از توقیف محموله پنج تنی ذغال قاچاق خبرداد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" اظهار داشت: ماموران کلانتری ۲۵ دولت آباد با برپایی ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور پنج تن ذغال قاچاق به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: یک قاچاقچی در این زمینه دستگیر و خودروی حامل بار قاچاق نیز به پارکینگ منقل شد.

سرهنگ شیرزادی با اشاره به اینکه مبازره با قاچاق، به صورت جدی در دستور کار انتظامی شهرستان است، گفت: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف محموله یک میلیارد ریالی کودشیمیایی قاچاق در کنگاور

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف محموله یک میلیارد ریالی کودشیمیایی قاچاق و دستگیری دو نفر در این زمینه خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر دپوی کود شیمایی و سموم خارجی در یکی از انبارهای شهرک صنعتی کنگاور، موضوع در دستور کار ماموران این انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی انبار دپوی کود شیمایی شناسایی شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی، اکیپی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از انبار دپو، بیش از ۲۷ هزار کیلوگرم کود شیمیایی و ۲۷۶ لیتر سموم خارجی فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف و دو نفر نیز در این زمینه دستگیر شدند.

سرهنگ براری ارزش اقلام مکشوفه را یک میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراججع قضائی معرفی شدند.

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مبارزه بی امان نیروی انتظامی با کالای قاچاق کماکان ادامه دارد و از هیچ تلاشی در راستای ناامن کردن فضای استان برای قاچاقچیان فروگذاری نخواهیم کرد.

پیشگیری از جرم نیازمند مشارکت سازمان های مرتبط و عزم همگانی

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به تعاملات خوب دستگاه قضایی با نیروی انتظامی، پیشگیری از جرم را نیازمند مشارکت تمام سازمان های مرتبط و عزم همگانی به ویژه دستگاه قضائی دانست.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در جلسه تعاملی با دادستان و قضات شهرستان اسلام آباد غرب با حضور فرماندهان کوپ و روسای پلیس های تخصصی که در سالن جلسات فرماندهی ستاد انتظامی برگزار شد، با تاکید بر اینکه انسان در جامعه امن، رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیدا می کند، رونق اقتصادی کشور از جمله بازار، اشتغال و کسب و کار، را در گرو امنیت در جامعه دانست.

وی با اشاره به جایگاه و تاثیر والای امنیت در همه ابعاد مادی و معنوی زندگی اجتماعی، گفت: امنیت همراه با احساس امنیت، برای مردم مهم است و مردم این دو مقوله را از نیروی انتظامی و دستگاه قضائی خواستارند.

سرهنگ سرتیپ نیا با اشاره به اینکه تامین امنیت جامعه نیازمند مشارکت همگانی است، خواهان مشارکت همه دستگاه های مرتبط و مردم شد و گفت: امنیت همراه با عدالت از مطالبات مهم و بحق مردم جامعه است و ناجا نیز در این وادی تلاش دارد تادرتامین امنیت، حقی از مردم ضایع نشود.

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: به سبب تعامل خوب مردم و سایر سازمان های موثر در پیشگیری از جرم همچون دادگستری با نیروی انتظامی شاهد توفیقات خوبی در این دو مقوله در شهرستان هستیم.

سرهنگ سرتیپ نیا از امنیت به عنوان یک فرآیند اجتماعی که حاصل تعامل و کارکرد همه گروه ها، بخش ها و افراد جامعه است، یاد کرد و گفت: نظم و امنیت مطلوب و پایدار بدون مشارکت جدی و مسئولیت پذیری آحاد جامعه، محقق نمی شود.

وی با ارائه گزارشی از نتایج اجرای طرح های انتظامی به کاهش ۲۷ درصدی سرقتها در سال جاری اشاره کرد و افزود: با اجرای این طرح ها به دنبال تامین آرامش و آسایش عمومی هستیم.

در ادامه دادستان شهرستان اسلام آباد غرب با تاکید بر هم اندیشی مسئولان قضائی و انتظامی شهرستان و فعالیت چشمگیر فرماندهی انتظامی اسلام آباد غرب، گفت: نیروی انتظامی سازمانی است که حرکتی پرشتاب و رو به جلو دارد و این روند، پیشرفت و تعالی خود را مدیون تلاش شبانه روزی فرمانده انتظامی شهرستان وکارکنان دانست.

صادق عزیزی وضعیت امنیتی شهرستتان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و بر همکاری و همراهی سایر دستگاه ها و نهادهای عمومی و دولتی شهرستان با پلیس تاکید کرد.

دادستان شهرستان اسلام آباد غرب در پایان ضمن اشاره به مواد ۶۴ و ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری، جرائم مشهود و وظایف ضابطین دادگستری را به صورت کامل توضیح داد و در ادامه به سوالات قضائی کارکنان انتظامی پاسخ داد.