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۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۲

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:

کتاب راهنمای گردشگری کویر تا خزر منتشر می شود

کتاب راهنمای گردشگری کویر تا خزر منتشر می شود

ساری - مشاور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران گفت: علاقه مندیم تا پایان امسال، کتاب راهنمای گردشگری کویر تا کرانه را به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماهفروزی صبح یکشنبه در نشست کارشناسان مرتبط با پروژه کویر تا خزر افزود: سمنان و مازندران در بسیاری از حوزه‌های محیط زیستی، گردشگری و میراثی، هم‌پوشانی دارند.

علی ماهفروزی بابیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته دنیا از کویر استفاده‌های مناسبی دارند در حالی که نگاه ما به کویر، محل بدون استفاده است، اظهار کرد: کویر فرصتی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران اروپایی است.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت هم‌پوشانی دو استان سمنان و مازندران برای توسعه، بهره ببریم، افزود: از نظر ویژگی‌های فرهنگی هم این دو استان به هم نزدیک هستند و در بسیاری مسائل نمی‌توان، تفکیکی قائل شد.

ماهفروزی یادآور شد: علاقه مندیم تا پایان امسال، کتاب راهنمای گردشگری کویر تا کرانه را به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر کنیم.

مسئول روابط عمومی فرمانداری سمنان در این نشست اظهار کرد: سمنان استان بکری از نظر گردشگری است و با توجه به اقلیم متفاوتی که دارد از ظرفیت‌های بسیاری در این حوزه برخوردار است.

محمدرضا ناسار بر پیگیری اسکان ارزان قیمت گردشگران در این دو استان تاکید کرد.

کد مطلب 3803264

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