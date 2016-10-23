کتاب راهنمای گردشگری کویر تا خزر منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماهفروزی صبح یکشنبه در نشست کارشناسان مرتبط با پروژه کویر تا خزر افزود: سمنان و مازندران در بسیاری از حوزههای محیط زیستی، گردشگری و میراثی، همپوشانی دارند.
علی ماهفروزی بابیان اینکه کشورهای توسعهیافته دنیا از کویر استفادههای مناسبی دارند در حالی که نگاه ما به کویر، محل بدون استفاده است، اظهار کرد: کویر فرصتی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگران اروپایی است.
وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت همپوشانی دو استان سمنان و مازندران برای توسعه، بهره ببریم، افزود: از نظر ویژگیهای فرهنگی هم این دو استان به هم نزدیک هستند و در بسیاری مسائل نمیتوان، تفکیکی قائل شد.
ماهفروزی یادآور شد: علاقه مندیم تا پایان امسال، کتاب راهنمای گردشگری کویر تا کرانه را به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر کنیم.
مسئول روابط عمومی فرمانداری سمنان در این نشست اظهار کرد: سمنان استان بکری از نظر گردشگری است و با توجه به اقلیم متفاوتی که دارد از ظرفیتهای بسیاری در این حوزه برخوردار است.
محمدرضا ناسار بر پیگیری اسکان ارزان قیمت گردشگران در این دو استان تاکید کرد.
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