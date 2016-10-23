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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

شهردار نطنز:

سینمای باغشهر تاریخی نطنز افتتاح می شود

سینمای باغشهر تاریخی نطنز افتتاح می شود

نطنز - شهردار نطنز گفت: با نصب تجهیزات سینما در فرهنگسرای کوثر، سینمای نطنز افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن تجویدی صبح یکشنبه، ضمن اعلام خبر نصب تجهیزات سینما در فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز اظهار داشت: شهرداری نطنز به منظور راه اندازی سینما در محل فرهنگسرای کوثر پیگیری ها و جلسات متعددی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و همچنین مدیر عامل شرکت سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه فضای سالن، صندلی، سیستم صدا و نور فرهنگسرای کوثر آماده نصب تجهیزات بود، افزود: با پیگیری های صورت گرفته و بازدید، مدیرعامل سینما شهر از فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز طی تفاهم نامه ای تجهیزات پیشرفته سینما با همکاری موسسه سینما شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مکان نصب شد.

شهردار نطنز تصریح کرد: فرهنگسرای کوثر به صورت دو منظوره هم بعنوان سینما و هم به عنوان برگزاری برنامه های فرهنگی مورد استفاده  قرار می گیرد و در راستای پر کردن اوقات فراغت خانواده ها سعی خواهیم کرد فیلم های روز سینمای ایران در این مکان اکران شود.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی سینما در نطنز رشد و توسعه فرهنگ و هنر، پرکردن اوقات فراغت جوانان و ایجاد روحیه شاد برای شهروندان است و می طلبد خانواده ها به خصوص جوانان از این ظرفیت و پتانسیل فرهنگی استفاده کنند.

تجویدی تأکید کرد: به زودی سینمای باغشهر تاریخی نطنز با ظرفیت ۱۵۰ نفر در آیینی با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی در پایان گفت: محوطه سازی جلوی فرهنگسرای کوثر از جمله اجرای دیوار، جدول و موزائیک فرش صورت گرفته و  نصب تابلو سینما، تکمیل فضای سبز و نصب نیمکت در محوطه به زودی صورت می گیرد.

همچنین روز گذشته، نیز علی مشربی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز به همراه رضا دهقانی، رئیس امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و رئیس انجمن سینماداران استان، طباطبایی رئیس انجمن سینمای جوان استان اصفهان و تنی چند از کارکنان شهرداری نطنز از فرهنگسرای کوثر و تجهیزات نصب شده سینما در این مکان بازدید کردند.

کد مطلب 3803270

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