سینمای باغشهر تاریخی نطنز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن تجویدی صبح یکشنبه، ضمن اعلام خبر نصب تجهیزات سینما در فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز اظهار داشت: شهرداری نطنز به منظور راه اندازی سینما در محل فرهنگسرای کوثر پیگیری ها و جلسات متعددی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و همچنین مدیر عامل شرکت سینما شهر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه فضای سالن، صندلی، سیستم صدا و نور فرهنگسرای کوثر آماده نصب تجهیزات بود، افزود: با پیگیری های صورت گرفته و بازدید، مدیرعامل سینما شهر از فرهنگسرای کوثر شهرداری نطنز طی تفاهم نامه ای تجهیزات پیشرفته سینما با همکاری موسسه سینما شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مکان نصب شد.

شهردار نطنز تصریح کرد: فرهنگسرای کوثر به صورت دو منظوره هم بعنوان سینما و هم به عنوان برگزاری برنامه های فرهنگی مورد استفاده قرار می گیرد و در راستای پر کردن اوقات فراغت خانواده ها سعی خواهیم کرد فیلم های روز سینمای ایران در این مکان اکران شود.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی سینما در نطنز رشد و توسعه فرهنگ و هنر، پرکردن اوقات فراغت جوانان و ایجاد روحیه شاد برای شهروندان است و می طلبد خانواده ها به خصوص جوانان از این ظرفیت و پتانسیل فرهنگی استفاده کنند.

تجویدی تأکید کرد: به زودی سینمای باغشهر تاریخی نطنز با ظرفیت ۱۵۰ نفر در آیینی با حضور مسئولان شهرستانی و استانی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی در پایان گفت: محوطه سازی جلوی فرهنگسرای کوثر از جمله اجرای دیوار، جدول و موزائیک فرش صورت گرفته و نصب تابلو سینما، تکمیل فضای سبز و نصب نیمکت در محوطه به زودی صورت می گیرد.

همچنین روز گذشته، نیز علی مشربی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز به همراه رضا دهقانی، رئیس امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و رئیس انجمن سینماداران استان، طباطبایی رئیس انجمن سینمای جوان استان اصفهان و تنی چند از کارکنان شهرداری نطنز از فرهنگسرای کوثر و تجهیزات نصب شده سینما در این مکان بازدید کردند.