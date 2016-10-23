پیاده روی بعد از شام بیشترین فایده را برای افراد دیابتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه خود دریافتند اندازه گیری قندخون موسوم به «قندخون بعد از صرف غذا» که با ریسک بیماری قلبی مرتبط است، در زمانیکه شرکت کنندگان مطالعه بعد از غذاخوردن پیاده روی کردند به طور میانگین در مقایسه با افرادی که در ساعات دیگر روز ورزش می کردند ۱۲ درصد کمتر بود.

محققان دریافتند بیشترین اُفت قندخون پس از صرف غذا که ۲۲ درصد بود، از طریق پیاده روی بعد از شام حاصل شد.

اندرو رینولدز، محقق دانشگاه اوتاگو نیوزیلند، در این باره می گوید: «اگر مبتلا به دیابت نوع۲ هستید، بهترین توصیه برای فعال بودن این است که حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته پیاده روی کنید.»

وی در ادامه عنوان می کند: «فواید مشاهده شده ناشی از فعالیت فیزیکی بعد از وعده غذایی بیانگر این مطلب است که باید پیاده روی بعد از غذا بخشی از برنامه روزانه زندگی ما باشد، بخصوص زمانیکه وعده های غذایی مان حاوی مقدار قابل توجهی کربوهیدرات باشد.»

اما محققان عنوان می کنند از آنجائیکه بیماری قلبی در بین افراد مبتلا به دیابت نوع۲ شایع است، افراد باید در مورد ورزش بعد از غذاخوردن دقت کنند چراکه فعالیت فیزیکی بعد از غذاخوردن برای بیماران قلب مضر است.

محققان توصیه می کنند در مورد دیابت نوع۲، تلفیق سبک زندگی خوب و مصرف داروهای مناسب برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز مهم است.