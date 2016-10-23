مشارکت مردم برای تحقق برنامه های مصرف بهینه و ایمن گاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فتح الله زاده شامگاه شنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب تبریز و در غرفه اطلاع رسانی مصرف بهینه گاز به خبرنگاران بازدید کننده از نمایشگاه گفت: استفاده از با توجه به اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی از ظرفیت بالایی برای اطلاع رسانی برخوردار است و بر همین اساس تلاش کرده ایم با برپایی این غرفه اطلاعات و آگاهی های لازم در خصوص استفاده ایمنی و صحیح از گاز را در آستانه فصل سرما به شهروندان ارائه کنیم.

وی اطلاع رسانی برای اصلاح الگوی مصرف در راستای شعار سال را مهمترین هدف از برپایی این غرفه عنوان و تصریح کرد: مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص مصرف بهینه گاز با حضور کارشناسان شرکت گاز به شهروندان ارائه می شود و اقلام و بسته های فرهنگی نیز در همین راستا تهیه شده و توزیع می شود.

سخنگوی شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به سهم ۷۰درصدی گاز از سبد انرژی مردم خاطر نشان کرد: میزان مصرف گاز در کشور ما بیش از چهار برابر کشورهای توسعه یافته است و همین موضوع لزوم توجه بیش از پیش شهروندان به مصرف بهینه گاز را در آستانه فصل سرما ضروری می سازد و علاوه بر این باید توجه داشت که اگر مبحث ۱۷ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان با موضوع مصرف انرژی اجرا شود، شاهد ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف گاز خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش مصرف گاز تنها منوط به عملکرد شرکت گاز نیست و باید تمام ادارات و سازمان های دخیل در امر فرهنگ سازی این حوزه همراهی کنند، افزود:۶۲ شهر و یک هزار و ۵۰۰ روستای استان از نعمت گاز برخوردار هستند و در مجموع ۵۷۰ هزار انشعاب گاز در آذربایجان شرقی واگذار شده و ۱۸ هزار کیلومتر لوله کشی شبکه گاز صورت گرفته که نگهداری آن همکاری تمام دستگاه ها و مردم را می طلبد.

فتح الله زاده مشارکت و همراهی مردم را عامل اصلی در تحقق تمام برنامه های مصرف بهینه گاز و نیز حوادث ناشی از آن دانست و گفت: در نیمه نخست امسال ۸۳ حادثه مربوط به گاز در استان رخ داده که این تعداد دسال گذشته ۹۰ مورد بوده و متاسفانه در مدت ۱۱ نفر از شهروندان نیز بر اثر این حوادث فوت شده اند که نسبت به دوازده مورد سال ۹۴ یک مورد کاهش داشته و ۷۰ تا ۸۰ درصد حوادث نیز مربوط به فقدان، نصب غیر اصولی، مسدود بودن و نداشتن کلاهک اچ در خروجی دودکش ها بوده است.

وی مجموع فوتی های سال ۹۴ در نتیجه گازگرفتگی را ۳۸ مورد عنوان و با اشاره به افزایش آن نسبت به ۳۲ مورد سال ۹۳ خاطر نشان شد: با توجه به نقش رسانه ها در تنویر افکار عمومی تلاش می کنیم همانند سال های گذشته و با همراهی این بخش نسبت به اطلاع رسانی های لازم اقدام کنیم و علاوه بر آن تفاهم نامه ای با مرکز سلامت و امور اجتماعی شهرداری برای حضور در اتوبوس سلامت و مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص گاز منعقد کرده ایم و با عقد قراردادی با صدا و سیمای مرکز استان برای تهیه برنامه هایی با موضوع اسفاده بهینه و ایمن گاز همکاری خواهیم کرد که که سریال «تبریزلی تاجر» نیز با همین رویکرد تولید شده و در آینده نزدیک از شبکه سهند پخش خواهد شد.

رییس روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز آذربایجان شرقی برپایی ایستگاه های مشاوره ای در آبان امسال و در مناطق پرتردد استان برای مشاوره چهره به چهره و توزیع اقلام آموزشی، برگزاری جنگ های آموزشی در مدارس و فراخوان موضوع انشا با محوریت استفاده بهینه و نیز آموزش در سطح روستاها از طریق ادارات گاز را از دیگر برنامه های این شرکت عنوان و تصریح کرد: تمام تعهدات در خصوص اتصال نیروگاه های آذربایجان شرقی در بناب، صوفیان و تبریز به شبکه گازرسانی گرفته و کلیه مشترکان گاز در قبال حوادث بیمه هستند.