تعطیلی معادن شن و ماسه ۹ میلیون تهرانی را نجات داد

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران که به اتفاق رییس کمیته حمل و نقل شورا در جمع شورایاران منطقه ۱۸ در محل مجتمع شهید سردار مختار سلیمانی برگزار شد، گفت: در پاسخ به مطالبات شهروندان منطقه ۱۸ و با پیگیری‌ های شورای شهر و مدیریت شهری، معادن شن و ماسه جنوب غرب تهران سرانجام تعطیل شدند و نه تنها ۵۰۰ هزار نفر ساکنان این منطقه، بلکه ۹ میلیون جمعیت تهران برای همیشه از مزاحمت این معادن راحت شدند.

محمد حقّانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: جمع آوری زباله شهروندان و جلوگیری از ورود انبوه گرد و خاک به حَلق مردم و ابتلای آنها به انواع و اقسام امراض و بیماری ها، از مشکلات اساسی شهروندان است که مدیریت شهری باید این نوع موضوعات را در اولویت خود قرار دهد.

وی با اعلام این که امروز شاخصه نظام مقدس جمهوری اسلامی، «خدمت بی منت» به مردم است، تأکید کرد: امروز نمی توانیم کلان شهری به وسعت تهران را از پشت میزهایمان مدیریت کنیم، بلکه برای شناخت بهتر مسائل و مشکلات شهر و خدمتگزاری بیشتر به شهروندان، باید وارد محله های شهر شده و در کوچه پس کوچه های شهر قدم بزنیم.

جنوب شهر ظرفیت بالایی برای توسعه دارد

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که نمایندگان مردم در شورای شهر نسبت به شهر و شهروندان مسئولیت تام دارند، اظهار کرد: شهر، معنا و مفهومی وسیع و یک سری شاخصه‌ دارد و در تعاریف جهانی، شهر به مجموعه ای از زیرساخت های عمرانی همچون آسفالت و سیمان و بتون خلاصه نمی شود، بلکه شهر، مجموعه ای متشکل از مدارس مجهز، مساجد زیبا، باغ ها و بوستان های سرسبز، فرهنگ سراهای فاخر، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری ایمن و حمل و نقل عمومی مطمئن است که برای آرامش، رضایت و زیست بهتر شهروندان بَنا شده و زندگی در آن جریان دارد.

حقّانی با بیان این که اگر می گوییم مردم ولی نعمت ما هستند، نباید دَرِ اتاق های خود را بر روی آنها ببندیم، بلکه باید بین مردم حضور پیدا کنیم و با همین حضور، نیمی از مسائل و مشکلات قابل حل و فصل است، تصریح کرد: همه مناطق جنوبی شهر از جمله منطقه ۱۸ به واسطه ارزش افزوده بالایی که از آن برخوردارند، ظرفیت زیادی برای توسعه دارند.

وی با تأکید بر این که شهروندان برای زندگی در شهر، به شهرداری حق شارژ پرداخت می کنند و باید از مسئولان شهری مطالبه گر باشند، اضافه کرد: در ملاقاتی که به تازگی با شهردار تهران داشتم، وی شخصاً تأکید داشت از انتقاد اعضای شورای شهر استقبال می کند و از آنها می خواهد مسائل و مشکلات را بازگو کنند.

سازمان ها و ادارات در شهر باید با شهرداری هماهنگ باشند

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که آنهایی که نسبت به برداشت شن و ماسه از منطقه ۱۸ اقدام می کردند، حق نداشتند بیش از ۳۰ متر برداشت کنند در صورتی که ۱۳۰ متر شن برداری کرده اند، اظهار کرد: این ۱۰۰ متر اضافه برداشت که موجب ورود انبوه گرد و خاک به حَلق مردم این منطقه شده را از حُلقوم متخلفان بیرون می کشیم.

حقّانی با بیان این که شهر، قانون دارد و شهرداری، مسئول اداره شهر است و همه سازمان ها و ادارات در شهر، باید با شهرداری هماهنگ باشند، تصریح کرد: این که از حق مردم به بهانه این که فلان اداره و سازمان با ما همکاری نمی کند کوتاه بیاییم، در واقع شوخی با قانون و دستبرد به حقوق مردم است.

وی با تأکید بر این که طرح «تاکا» که شامل مجموعه ای تفریحی و خدماتی در زمینی به وسعت ۴۰۰ هکتار است، جایگزین معادن شن و ماسه منطقه ۱۸ می‌ شود، اضافه کرد: دیگر کامیون‌ های سنگین حامل شن و ماسه در این منطقه رفت و آمد نخواهند کرد و بر روی چهره معصوم و زیبای کودکان جنوب شهر، گرد و غبار نخواهد نشست.

۱۰۰ سال طول می‌کشد بافت‌ های فرسوده تهران نوسازی شوند

رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه مردمی با اشاره به این که منطقه ۱۸ با ۱۰ درصد مساحت تهران، ۵ درصد جمعیت این کلان شهر را در خود جای داده، اظهار کرد: پول در آوردن برای اداره شهر با هر شیوه و به هر قیمتی قابل قبول نیست و فراموش نکنیم شهر، جسم جامدی متشکل از ساختمان ها و خیابان ‌ها و خودروها نیست بلکه شهر، پیکره پویایی است که زندگی در آن جریان دارد و محور آن، انسان ها هستند.

محسن سرخو با بیان این که در اختصاص بودجه به شهرداری، مناطق کم برخوردار باید در اولویت قرار داشته باشند و این مهم در تخصیص بودجه سال آینده شهرداری مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در صورتی که نوسازی بافت های فرسوده با همین روند ادامه پیدا کند، ۱۰۰ سال طول می کشد تا بافت های فرسوده تهران نوسازی شوند.

وی با تأکید بر این که سالانه ۳۰ کیلومتر مترو در تهران احداث می شود و متروی تهران از ۱۵۲ کیلومتر در سال ۹۳ به ۳۰۰ کیلومتر در سال ۹۷ خواهد رسید، اضافه کرد: تهران در حال حاضر، ۶۳۰۰ دستگاه اتوبوس دارد که دو هزار دستگاه آن فرسوده است و تعداد اتوبوس های تهران تا سال ۹۷ باید به ۹ هزار دستگاه برسد.