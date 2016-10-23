شمارۀ ۱۲۷ مجلۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارۀ ۱۲۷ مجلۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قارۀ هند» منتشر شد. مجله اطلاعات حکمت و معرفت تاکنون دو شماره را به بررسی این موضوع اختصاص داده است. دفتر ماه شمارۀ ۱۲۷ این نشریه سومین دفتری است که با هدف شناخت جنبههای گوناگون روابط و پیوندهای فرهنگی این دو سرزمین کهن ایران و هند منتشر میشود. دفتر ماه مشتمل بر هفت مطلب است.
نخستین نوشتار گفتوگویی با هندشناس برجسته، فتح الله مجتبایی است که به موضوع داستانهای هندی ـ بودایی در ادبیات فارسی پرداخته است و علاوه بر معرفی پارهای از این داستانها، چگونگی سیر و انتقال آنها از منابع اصلی هندی – بودایی به ایران زمین و نیز علل و عوامل بروز دگرگونی در برخی از آنها را بررسی کرده است.
دومین نوشتار مقالهای با عنوان « آیا دیوان قطبالدین دیوان خواجه قطبالدین بختیار کاکی است؟» به قلم نذیر احمد و ترجمۀ شیوا امیرهدایی است. سومین مقاله با عنوان «دیوان عام و چهل ستون: بارگاههای شرفیابی شاه جهان» به قلم ابا کوخ، استاد انستیتوی تاریخ هنر وین، محقق ارشد آکادمی علوم اتریش، و از صاحبنظران در زمینه معماری و هنر دوره گورکانی است و به پژوهش درباب تأثیر سنت پادشاهی و نیز هنر و معماری ایران – در دوره های باستان و اسلامی- بر هنر و معماری گورکانیان هند پرداخته و جنبههای گوناگون این تأثیرپذیری را نشان داده است.
در چهارمین نوشتار الکساندر کنیش، استاد مطالعات خاورمیانه در دپارتمان مطالعات خاورمیانه دانشگاه میشیگان، به اختصار تمام به ارائۀ گزارشی از ظهور و شکلگیری سلسلههای مختلف صوفیه در شبهقاره مبادرت ورزیده و ویژگیها و وجوه تمایز هر یک از آنها را با یکدیگر نشان داده است.
در پنجمین مقاله هدی سیدحسینزاده به موضوع روابط صفویه با عادلشاهیان و تأثیر آن بر گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی در دکن پرداخته است. در ششمین نوشتار ، امیر ضیغمی، ساقینامهسرایی را در شبهقاره محل بررسی قرار داده و گزارشی از تاریخ و شیوه رواج آن در شبه قاره بدست داده است.
آخرین مقاله این مجموعه، به قلم آزاده شریفی، متضمن پژوهش در باب بافت فرهنگی سوانح غزالی و شروح آن است. مولف در این مقاله چنین نتیجه گیری می کند که «جمالپرستی ویژگی احمد غزالی و عرفان او در سوانح است ولی با ظهور ابنعربی در سده هفتم امکان تفسیری نوین از سوانح العشاق فراهم گردید، چندان که مقلدان و شارحان بعدی، بهویژه در شبه قاره، با شیوه تفسیری خود کوشیدهاند تا عشق زمینی را کمرنگ و مقصود احمد غزالی را از جمالپرستی به مشاهده صانع در مصنوع محدود سازند؛ این امر از سویی، خوانش غیرعرفانی عشق را در سوانح ممکن ساخت و از دیگر سو، مشکل پراکندگی و عدم انسجام آن را با تمسک به عرفان منسجم و نظاممند ابنعربی رفع کرد.»
پس از دفتر ماه این نشریه مشتمل بر چهار بخش دیگر است. نخستین بخش «ادب و هنر» است و مشتمل بر یک مقاله است. این مقاله «فیلم فروشنده» و تاملی در خشونت عادلانه و مدنیت» نام دارد و نیما افراسیابی آن را نگاشته است. سومین بخش نشریه با نام «اندیشه و نظر» مشتمل بر سه نوشتار است. نخستین نوشتار با عنوان «بررسی جایگاه ملاصدرا پژوهی در غرب»گفت و گویی با سید سلمان صفوی است. دومین مقاله در این بخش با عنوان «قرآن شناخت» بخش سوم مقاله ای به قلم سید حسین نصر است که انشاءالله رحمتی ترجمه کرده است. آخرین مقاله این بخش را با عنوان «پاسخ های فلسفی به تعین ناقص در علم» سون بائه پارک نگاشته و جلال بشارتی به فارسی برگردانده است.
بخش چهارم نشریه «کتاب» است. این بخش ابتدا دربردارندۀ مقاله ای با عنوان «اندیشه ترقی و آرمان اصلاحات در ایران و عثمانی» به قلم سید مسعود رضوی است. سپس منیره پنج تنی دبیر بخش کتاب برای بررسی آرای تامس نیگل از خلال پنج اثر او به سراغ جواد حیدری مترجم این آثار رفته و با او گفت و گوی مفصلی با عنوان « روایت تامس نیگل از اخلاق، سیاست و حقوق» کرده است. آخرین بخش نشریه به گزارش برخی از وقایع مهم یک ماه اخیر در حوزۀ اندیشه اختصاص دارد.
شماره ۱۲۷ نشریه اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قارۀ هند» با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای ۲۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
نظر شما