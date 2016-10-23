شمارۀ ۱۲۷ مجلۀ اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارۀ ۱۲۷ مجلۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قارۀ هند» منتشر شد. مجله اطلاعات حکمت و معرفت تاکنون دو شماره را به بررسی این موضوع اختصاص داده است. دفتر ماه شمارۀ ۱۲۷ این نشریه سومین دفتری است که با هدف شناخت جنبه‌های گوناگون روابط و پیوندهای فرهنگی این دو سرزمین کهن ایران و هند منتشر می‌شود. دفتر ماه مشتمل بر هفت مطلب است.

نخستین نوشتار گفت‌وگویی با هندشناس برجسته، فتح الله مجتبایی است که به موضوع داستان‌های هندی ـ بودایی در ادبیات فارسی پرداخته است و علاوه بر معرفی پاره‌ای از این داستان‌ها، چگونگی سیر و انتقال آن‌ها از منابع اصلی هندی – بودایی به ایران‌ زمین و نیز علل و عوامل بروز دگرگونی در برخی از آن‌ها را بررسی کرده‌ است.

دومین نوشتار مقاله­­ای با عنوان « آیا دیوان قطب‌الدین دیوان خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی است؟» به قلم نذیر احمد و ترجمۀ شیوا امیرهدایی است. سومین مقاله با عنوان «دیوان عام و چهل ستون: بارگاه‌های شرفیابی شاه جهان» به قلم ابا کوخ، استاد انستیتوی تاریخ هنر وین، محقق ارشد آکادمی علوم اتریش، و از صاحب­نظران در زمینه معماری و هنر دوره گورکانی است و به پژوهش درباب تأثیر سنت پادشاهی و نیز هنر و معماری ایران – در دوره های باستان و اسلامی- بر هنر و معماری گورکانیان هند پرداخته و جنبه‌های گوناگون این تأثیرپذیری را نشان داده است.

در چهارمین نوشتار الکساندر کنیش، استاد مطالعات خاورمیانه در دپارتمان مطالعات خاورمیانه دانشگاه میشیگان، به اختصار تمام به ارائۀ گزارشی از ظهور و شکل‌گیری سلسله‌های مختلف صوفیه در شبه‌قاره مبادرت ورزیده و ویژگی‌ها و وجوه تمایز هر یک از آن‌ها را با یکدیگر نشان داده است.

در پنجمین مقاله هدی سیدحسین‌زاده به موضوع روابط صفویه با عادلشاهیان و تأثیر آن بر گسترش فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی در دکن پرداخته است. در ششمین نوشتار ، امیر ضیغمی، ساقی‌نامه‌سرایی را در شبه‌قاره محل بررسی قرار داده و گزارشی از تاریخ و شیوه رواج آن در شبه قاره بدست داده است.

آخرین مقاله این مجموعه، به قلم آزاده شریفی، متضمن پژوهش در باب بافت فرهنگی سوانح غزالی و شروح آن است. مولف در این مقاله چنین نتیجه ­گیری می ­کند که «جمال‌پرستی ویژگی احمد غزالی و عرفان او در سوانح است ولی با ظهور ابن‌عربی در سده هفتم امکان تفسیری نوین از سوانح العشاق فراهم گردید، چندان که مقلدان و شارحان بعدی، به‌ویژه در شبه قاره، با شیوه تفسیری خود کوشیده‌اند تا عشق زمینی را کمرنگ و مقصود احمد غزالی را از جمال‌پرستی به مشاهده صانع در مصنوع محدود سازند؛ این امر از سویی، خوانش غیرعرفانی عشق را در سوانح ممکن ساخت و از دیگر سو، مشکل پراکندگی و عدم انسجام آن را با تمسک به عرفان منسجم و نظام‌مند ابن‌عربی رفع کرد.»

پس از دفتر ماه این نشریه مشتمل بر چهار بخش دیگر است. نخستین بخش «ادب و هنر» است و مشتمل بر یک مقاله است. این مقاله «فیلم فروشنده» و تاملی در خشونت عادلانه و مدنیت» نام دارد و نیما افراسیابی آن را نگاشته است. سومین بخش نشریه با نام «اندیشه و نظر» مشتمل بر سه نوشتار است. نخستین نوشتار با عنوان «بررسی جایگاه ملاصدرا پژوهی در غرب»گفت و گویی با سید سلمان صفوی است. دومین مقاله در این بخش با عنوان «قرآن شناخت» بخش سوم مقاله­ ای به قلم سید حسین نصر است که انشاءالله رحمتی ترجمه کرده است. آخرین مقاله این بخش را با عنوان «پاسخ های فلسفی به تعین ناقص در علم» سون بائه پارک نگاشته و جلال بشارتی به فارسی برگردانده است.

بخش چهارم نشریه «کتاب» است. این بخش ابتدا دربردارندۀ مقاله­ ای با عنوان «اندیشه ترقی و آرمان اصلاحات در ایران و عثمانی» به قلم سید مسعود رضوی است. سپس منیره پنج تنی دبیر بخش کتاب برای بررسی آرای تامس نیگل از خلال پنج اثر او به سراغ جواد حیدری مترجم این آثار رفته و با او گفت و گوی مفصلی با عنوان « روایت تامس نیگل از اخلاق، سیاست و حقوق» کرده است. آخرین بخش نشریه به گزارش برخی از وقایع مهم یک ماه اخیر در حوزۀ اندیشه اختصاص دارد.

شماره ۱۲۷ نشریه اطلاعات حکمت و معرفت با موضوع «پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قارۀ هند» با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای ۲۰۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.