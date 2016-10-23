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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

مدیر حوزه علمیه تهران:

ساخت حوزه علمیه از ضروریات امروز کشور است

ساخت حوزه علمیه از ضروریات امروز کشور است

مدیر حوزه علمیه تهران تاسیس حوزه علمیه و تربیت طلبه را صدقه جاریه عنوان کرد و گفت: ساخت حوزه علمیه از ضروریات امروز کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام حبیب الله غفوری در مراسم سوگواری شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) و مصائب حضرت زینب کبری(س) بر لزوم ورود واقفین به عرصه ساخت حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: ساخت حوزه علمیه از ضروریات امروز کشور است و مومنین و مومنان باید نسبت به این موضوع مهم، اهتمام ورزند.

وی تاسیس حوزه علمیه و تربیت طلبه را صدقه جاریه عنوان کرد و افزود: ساخت حوزه و تربیت طلاب مانند برخی موقوفات نیست که یا نابود و یا در مسیر اصلی و غیر معین خود مصرف شود.

مدیر حوزه علمیه تهران با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگ وقف، ابراز داشت: متاسفانه در گذشته «وقف خوری» در کشور رایج بود، درحالی که نباید حتی سر سوزنی از موقوفات در مسیری غیر از وقف و نیت واقف خرج شود.

حجت الاسلام غفوری با اشاره به حدیث ثقلین پیامبر اکرم(ص) تاکید کرد: حدیث ثقلین چراغ راه مسلمانان است و هر مسلمانی که همزمان پیرو قرآن و عترت باشد، هیچ گاه گمراه نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر قرآن و اهل بیت(ع) از یکدیگر جدا شوند دیگر اثر نخواهند داشت، افزود: پیامبر اسلام(ص) فرمودند هر وقت دیدید فتنه ها مانند شب تاریک به شما هجوم آوردند، به قرآن پناه ببرید.

کد مطلب 3803317

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