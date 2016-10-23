احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی افزود: روز گذشته در استان گیلان بارش باران و در غرب مازندران و برخی نقاط اردبیل و ارتفاعات آذربایجان شرقی بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه با تقویت جریانات شمالی و عبور موج تراز میانی، تشدید باران را در گیلان، غرب مازندران و اردبیل و بارش پراکنده را در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و دامنه های غربی البرز خواهیم داشت.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی تاکید کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تقویت فعالیت این سامانه، در سواحل دریای خزر، مناطقی از شمال غرب، دامنه های غربی و مرکزی البرز، رگبار باران، رعد و برق و گاهی وزش باد رخ خواهد داد.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مناطقی از استان اردبیل و آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز غربی و مرکزی بارش برف پیش بینی می شود. همچنین کاهش دمای هوا در استانهای شمال غرب، سواحل خزر و دامنه های جنوبی البرز دور از انتظار نیست و دریای خزر نیز طی روزهای دوشنبه و سه شنبه مواج خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران امروز به ۱۹ و ۱۰ درجه سانتیگراد می رسد.