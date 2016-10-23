این بازیگر از اسکار گرفتن شرمسار است

خبرآنلاین نوشت: هاتاوی در یک مصاحبه تایید کرد که هنگام دریافت جایزه اسکار هم در صحنه اصلا احساس راحتی نمیکرده است.
او در این رابطه گفت: «باید روبهروی جمعیت میایستادم و چیزی را نمایش میدادم که حس واقعی من نبود. واضح است که با بردن اسکار باید خوشحال باشید. اما من این حس را نداشتم.» این بازیگر در ادامه افزود: «احساس خوبی نداشتم که برای نمایش دردی که هنوز بخشی از تجربه انسانیت است جایزه میگیرم در حالی که لباسی به تن دارم که اکثر آدمها در کل زندگیشان رنگ آن را هم نمیبینند.»
بازیگر «کوهستان بروکبک» ادامه داد: «سعی میکردم وانمود کنم خوشحالم و بارها مجبور بودم آن حس را فراخوانی کنم. این واقعیت و آنچیزی است که روی داد. خیلی حس بدی است. آنچه از آن میآموزید این است که تنها حس میکنید که از شرم خواهید مرد اما واقعا نمیمیرید.»
او به پرسشی درباره «مردانگی مسموم» که به نظر میرسد پس از واکنش منفی به بازسازی «شکارچیان روح» با بازیگران زن روبهافزایش است، با اشاره به لزوم تفاوت قائل شدن میان «مردانگی مسموم» و «انرژی مردانه» پاسخ داد. او در پاسخ گفت: «خوشحالم که برای این کار واژه مسموم را به کار بردید زیرا خیلی مهم است که این موضوع با انرژی مردانه تفاوت بسیار دارد.»
البته او در ادامه افزود که از سرزنش شدن بازیگران زن فیلم «شکارچیان روح» ناراحت است چرا که تصمیم این کار را یک مرد گرفته و در نتیجه اگر کسی باید شماتت شود فرد تصمیمگیرنده است.
