به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته صدیق تعریف خواننده صاحب نام موسیقی ایرانی برای اولین بار در تازه ترین آلبوم خود همراه با ارکستر بزرگ گروه تنبورنوازان فردوسی قطعات تازه ترین اثر موسیقایی خود را اجرا می کند.

در این آلبوم که آهنگسازی آن روی اشعار مولانا صورت گرفته فرید الهامی و فرنود الهامی به عنوان آهنگساز و ارشک رفیعی به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

صدیق تعریف خواننده موسیقی ایرانی از جمله هنرمندان برگزیده موسیقی ایرانی است که ضمن تحصیل در رشته هنرهای نمایشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دوران فعالیت هنری خود را با بهره مندی از مکتب آواز زنده یاد محمود کریمی آغاز کرد. او ضمن آشنایی با مکتب و شیوه آوازی استاد طاهرزاده، استاد عبدالله دوامی و استاد رجب امیری فلاح با هنرمندانی چون محمدرضا لطفی جلال ذوالفنون، نصرالله ناصح پور، رضوی سروستانی، حسین دهلوی، علی اصغر بهاری، مجید کیانی، حسین علیزاده، فرهاد فخرالدینی، حسین یوسف زمانی، مجید درخشانی، حمید متبسم، پشنگ کامکار و بسیاری از هنرمندان دیگر همکاری داشته است.

تدریس موسیقی و آواز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، حضور در چندین کنسرت متعدد داخلی و خارجی و حضور در آلبوم هایی چون «به یاد طاهر زاده»، «بوعلی سینا»، «آثاری از حسین دهلوی»، «گلگشت»، «شیدایی»، «فراق»، «شور دشت»، «امام علی»، «آبگینه»، «ماه بانو»، «کردانه»، «ماه عروس»، «مهتاب» و «عارف شیدا» از جمله فعالیت های صدیق تعریف در عرصه موسیقی است.