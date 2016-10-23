به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عیسی منصوری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: نظام اجرایی در کشور به گونه ای است که بخش سرمایه گذاری، صنعت کارخانه ای و رشد اقتصادی اولویت دارد و چارچوب فکری اشتغال اولویت ندارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: از سال ۱۳۴۰ بین رشد جمعیت و اشتغالزایی واگرایی وجود داشت و روشهای مقطعی ما را به جایی نمی رساند. وی گفت: برای اشتغالزایی ساختار حکمرانی در بازار کار باید تغییر کند.

منصوری افزود: در طرح تکاپو وجه مکمل اشتغال و مداخله در بخش واقعی اقتصاد پیش بینی شده است که از جمله آنها برنامه توسعه آی. تی و گردشگری در استان مازندران، گردشگری، گردشگری سلامت و بوم گردی در استان کرمانشاه و صنایع دستی، ‌گسترش آی. تی و زنبورداری در استان کردستان است.

وی گفت: تلاش می کنیم در رایزنی با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی موضوع اشتغال را در برنامه ششم توسعه کشور تقویت کنیم. منصوری افزود: به جد طرح هایی بر اساس ظرفیت های مناطق مختلف کشور برای اشتغالزایی تدوین شده است. وی گفت: زمانی که اندازه اقتصاد کوچک شود نمی توان انتظار زیادی از آن برای اشتغالزایی داشت.

منصوری با بیان اینکه اولویت ما کاهش بیکاری در مناطق محروم است افزود: از صندوق توسعه تسهیلاتی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال با سود ۱۱ درصد پرداخت می شود که این مبلغ برای مناطق کمتر توسعه یافته با سود چهار درصد کمتر است. وی با بیان اینکه محدودیت منابع مالی در کشور وجود دارد گفت: در دولت کم و بیش با ما برای ایجاد اشتغال همکاری می شود.

منصوری افزود: ۸۵ درصد اشتغال کشور در صنایع کوچک و خرد است در حالی که ۱۵ درصد منابع بانکی به آن اختصاص می یابد. وی گفت: نظام سیاستگذاری در کشور به جای ساز و کاری، ساخت و سازی است. منصوری افزود: کاهش تورم موجب شده که بخش های نامولد کاهش یابد.