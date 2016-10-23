  1. استانها
  2. مرکزی
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

استاندار مرکزی:

استان مرکزی خاستگاه ۱۲هزار شهید، جانباز و آزاده است

استان مرکزی خاستگاه ۱۲هزار شهید، جانباز و آزاده است

اراک- استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی خاستگاه ۱۲هزار شهید، جانباز و آزاده است و دیدار رئیس جمهور از مردم دیار فخر و مباهات، بخشی از تاریخ پرافتخار این خطه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر یکشنبه در آئین سخنرانی عمومی رئیس جمهور در ورزشگاه پنجم مرداد اراک، اظهار داشت: دیدار رئیس جمهور از مردم دیار فخر و مباهات، بخشی از تاریخ پرافتخار این خطه خواهد شد.

وی افزود: امروز استان مرکزی زادگاه مصلحانی چون امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، به خود می بالد که میزان رئیس جمهوری اسلامی ایران است، فردی که با اقتدا به رهبر معظم انقلاب، رخدادهای بزرگ و سرنوشت سازی را در تاریخ معاصر ایران و در عرصه جهانی رقم زد.

وی بیان کرد: اینجانب تشریف فرمایی رئیس جمهور و هیات دولت را به سرزمین تلاش، کوشش، ایستادگی، رشادت در صحنه های دفع از میهن اسلامی و خاستگاه  ۱۲هزار شهید و جانباز و آزاده سرفراز خوش آمد می گویم.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: از حضور پرشور مردم از تمامی قشرها و همچنین مسئولان استان و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی قدردانی می کنم و دوام عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و توفیق روز افزون برای رئیس جمهور و دولتش را از خداوند بی همتا مسالت می نمایم.

کد مطلب 3803356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها