استان مرکزی خاستگاه ۱۲هزار شهید، جانباز و آزاده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر یکشنبه در آئین سخنرانی عمومی رئیس جمهور در ورزشگاه پنجم مرداد اراک، اظهار داشت: دیدار رئیس جمهور از مردم دیار فخر و مباهات، بخشی از تاریخ پرافتخار این خطه خواهد شد.

وی افزود: امروز استان مرکزی زادگاه مصلحانی چون امیرکبیر و قائم مقام فراهانی، به خود می بالد که میزان رئیس جمهوری اسلامی ایران است، فردی که با اقتدا به رهبر معظم انقلاب، رخدادهای بزرگ و سرنوشت سازی را در تاریخ معاصر ایران و در عرصه جهانی رقم زد.

وی بیان کرد: اینجانب تشریف فرمایی رئیس جمهور و هیات دولت را به سرزمین تلاش، کوشش، ایستادگی، رشادت در صحنه های دفع از میهن اسلامی و خاستگاه ۱۲هزار شهید و جانباز و آزاده سرفراز خوش آمد می گویم.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: از حضور پرشور مردم از تمامی قشرها و همچنین مسئولان استان و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی قدردانی می کنم و دوام عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و توفیق روز افزون برای رئیس جمهور و دولتش را از خداوند بی همتا مسالت می نمایم.