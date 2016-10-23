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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

درخواست دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای رتبه بندی تمام دانشگاه‌ها

درخواست دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای رتبه بندی تمام دانشگاه‌ها

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی خواستار رتبه بندی تمام دانشگاه های زیرمجموعه نظام آموزش عالی شد و گفت: رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی به تنهایی موجب سوء استفاده می شود.

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: وزارت علوم هنوز رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: از وزارت علوم درخواست کرده ایم، اگر قرار است رتبه بندی صورت گیرد، همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور و حتی دانشگاه های سراسری را نیز رتبه بندی کنند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: این گونه نباشد که دانشگاه‌های غیرانتفاعی رتبه بندی شوند و نتایج آن اعلام شود و اگر موسسه ای رتبه کمی را کسب کرد، دانشگاه آزاد از طرف دیگر اعلام کند که این موسسات با توجه به رتبه بندی وزارت علوم، ضعف دارند و به درد نمی خورند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی خوب بوده و موجب رفع ضعف های مجموعه ایجاد رقابت می شود، یادآورشد:  برهمین اساس از وزارت علوم درخواست کرده ام اگر رتبه بندی انجام می گیرد، همه دانشگاه ها رتبه بندی شوند، تا موجب سوء استفاده نشود.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: به عنوان مثال دانشگاه بروجرد یک کارمند و یک استاد ندارد اما نزدیک به ۴ هزار دانشجو دارد.

وی با بیان اینکه اگر رتبه بندی وجود دارد باید برمبنای حقیقت و عدالت باشد افزود: معاون آموزشی وزیر علوم در مصاحبه اسفند سال گذشته عنوان کرد، ۷۰ دانشگاه دولتی ایجاد شده که هیچی ندارند این درحالی است که این دانشگاه ها رتبه بندی نمی شوند به اعتقاد من اما اگر رتبه بندی صورت می گیرد باید برای همه مجموعه دانشگاه ها انجام شود تا داوطلبان با آگاهی دانشگاهی را که می خواهند انتخاب کنند.

کد مطلب 3803358
زهرا سیفی

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    نظرات

    • گلابتون ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
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      اصلا اين همه دانشگاه ميخوايم چيكار؟ اين موسسات رو اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى دولتى به كمك تعدادى سودجو به راه انداختند . بسيارى از اين غيرانتفاعى ها حتى حداقل هاى لازم فيزيكى را ندارند چه رسد به حداقل هاى آموزشى!!! جناب آهون منش دولت قبل خود شما راه انداز اين موسسات در وزارت علوم بوديد و الان هم مدافع منافع عده اى متمول هستيد. دانشگاه آزاد خار چشم دشمنانش بوده هست و خواهد بود با سپاس از خبرگزارى بيطرف مهر
    • مجيد ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
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      دانشجو را بسته اسکناس می بينند با تحت فشار قرار دادن وزارت علوم و مراجع ديگر پيگير تغيير اساسنامه و حذف کلمه "غير انتفاعی" هستند تا املاک و اموالی که از طريق رانت تاسيس اين گونه موسسات کسب کرده اند به نفع شخصی تصاحب کنند کارکنان و اعضای آنها نيز اغلب فرزندان و آشنايان شان هستند هر سهامدار فرزندان و آشنايان خودش را وارد کرده افزون بر آن، افرادی را می پذيرند که مطيع باشند و مزاحمتی برايشان نداشته باشند تا استثمارشان کنند. متاسفانه بزرگ نمايي امکاناتشان و گاهی فريب و ادعای چيزهايي که ندارند ... مثلا هيات علمی ندارند ولی در سايتشان نام افراد زيادی را با مدارک بالا قرار می دهند. متاسفانه نظارت وزرات علوم سطحی است و دست آنها را باز گذاشته است. برای آنها مسايل علمی اهمیتی ندارد. پول مهم است.دانشگاه آزاد هم وضعيت بهتری ندارد.
    • سید رضا جعفری ۰۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      دانشگاه دولتی بروجرد یکی از دانشگاه های دولتی قوی کشور است بیشتر از دویست و پنجاه نفر هیات علمی و کارمند در مساحت سی هکتار با امکانات بسیار قوی دارا است لطفا در بیان مطالب دقت بفرمایید.
    • محمد رضایی ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      اینجانب دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه دولتی بروجرد هستم گروه مکانیک این دانشگاه یازده نفر عضو هیات علمی بسیار قوی دارددرسایر گروه های آموزشی آنهم همینطور اعضاء هیات علمی زیاد و قوی و بسیار متعهد دارا است.
    • محسن از دانشجویان دانشگاه بروجرد ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      اگر منظور دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی است که فکر میکنم فقط با تعداد اتاق اساتید هیات علمی آنرا که برنامه حضور و تدریسشان به درب اتاقشان قراردارد بشماریم حداقل بیشتر از 150 هیات علمی دارد.
    • رضا از دانشجویان دانشگاه دولتی بروجرد ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      من دانشجوی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی بروجرد هستم گروه علوم سیاسی آن بیشتر از ده نفر هیات علمی دارد به نظر میرسد سایر گروه های آموزشی آن حتی از گروه علوم سیاسی هم قویتر باشند.
    • انجمن علمی عمران ئانشگاه دولتی بروجرد ۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      جمله فوق در متن مصاحبه سبب ناراحتی دانشجویان رشته عمران این دانشگاه دولتی شد من دانشجوی ارشد گروه عمران این دانشگاه هستم و از جمله گروه اساتید و رسمی هیات علمی بسیار متعدد قوی و دوست داشتنی دارد
    • حسن عضو تشکل دانشگاه ۰۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      جمله نسنجیده فوق اهانت به بروجرد و دانشگاه دولتی بروجرد است. من دانشجوی ارشد حقوق این دانشگاه و عضو بسیج هستم رشته حقوق این دانشگاه حداقل سیزده عضو هیات علمی دارد و ازحیث تسلط تدریس کم نظیر هستند.

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