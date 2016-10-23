علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی گفت: وزارت علوم هنوز رتبه بندی دانشگاه های غیرانتفاعی را اعلام نکرده است.

وی ادامه داد: از وزارت علوم درخواست کرده ایم، اگر قرار است رتبه بندی صورت گیرد، همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد، پیام نور و حتی دانشگاه های سراسری را نیز رتبه بندی کنند.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: این گونه نباشد که دانشگاه‌های غیرانتفاعی رتبه بندی شوند و نتایج آن اعلام شود و اگر موسسه ای رتبه کمی را کسب کرد، دانشگاه آزاد از طرف دیگر اعلام کند که این موسسات با توجه به رتبه بندی وزارت علوم، ضعف دارند و به درد نمی خورند.

وی با بیان اینکه رتبه بندی خوب بوده و موجب رفع ضعف های مجموعه ایجاد رقابت می شود، یادآورشد: برهمین اساس از وزارت علوم درخواست کرده ام اگر رتبه بندی انجام می گیرد، همه دانشگاه ها رتبه بندی شوند، تا موجب سوء استفاده نشود.

رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: به عنوان مثال دانشگاه بروجرد یک کارمند و یک استاد ندارد اما نزدیک به ۴ هزار دانشجو دارد.

وی با بیان اینکه اگر رتبه بندی وجود دارد باید برمبنای حقیقت و عدالت باشد افزود: معاون آموزشی وزیر علوم در مصاحبه اسفند سال گذشته عنوان کرد، ۷۰ دانشگاه دولتی ایجاد شده که هیچی ندارند این درحالی است که این دانشگاه ها رتبه بندی نمی شوند به اعتقاد من اما اگر رتبه بندی صورت می گیرد باید برای همه مجموعه دانشگاه ها انجام شود تا داوطلبان با آگاهی دانشگاهی را که می خواهند انتخاب کنند.