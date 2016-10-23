ورود ۶۰ دانش آموز قشمی به دانشگاه های دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف پیش ازظهر یکشنبه ددر جمع خبرنگاران با عنوان اینکه بیش از ۱۱۵ دانش آموز قشمی در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک وارد دانشگاه ها شده اند، اظهار داشت: از این تعداد ۶۰ دانش آموز قشمی در دانشگاه های معتبر دولتی سراسر کشور ورود کرده اند.

وی از ورود ۱۰ دانش آموز قشمی به رشته های پزشکی سخن گفت و افزود: سه دانش آموز در رشته پزشکی، چهار دانش آموز در رشته های وابسته به پزشکی دانشگاه های دولتی و همچنین سه دانش آموز نیز در رشته پزشکی دانشگاه آزاد قبول شده اند.

پوراشرف قبولی رشته های مهندسی دانشگاه های دولتی را ۲۲ نفر عنوان کرد و خاطر نشان کرد: رشته های مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، ارتباطات، عمران، معماری و نفت در شهر های، تهران، شیراز، زاهدان، تبریز، اصفهان، کرمان و بندرعباس از جمله مهمترین رشته های قبولی دانش آموزان قشمی در رشته های مهندسی است. وبه گفته این مسئول؛ دو دختر روستای کووه ای نفر نیز در دانشگاه فرهنگیان قبول شده اند که همکار ما در سال های آینده خواهند شد.

مدیر آموزش وپرورش قشم اضافه کرد: تعدادی از دانش آموزان قبول شده نیز در مرحله دوم برای انتخاب رشته شرکت نکرده و ترجیح دادند که در سال آینده برای قبولی در رشته های مورد نظر و دلخواه ، دوباره توانایی خود را محک بزنند.