مشکل خط دفاع استقلال درحال کم شدن است/ پادوانی معلم رابسون شد!

به گزارش خبرنگار مهر، رابسون جانواریو مدافع برزیلی آبی پوشان که یکی از ارکان ثابت خط دفاعی این تیم است با مشکل ناآشنایی به زبان فارسی و حتی انگلیسی روبرو بود و این موضوع باعث ناهماهنگی هایی در خط دفاعی شد.

از زمان حضور پادوانی دیگر مدافع برزیلی تا حدودی مشکل برقراری ارتباط استقلالی ها با رابسون حل شد. چون پادوانی هم به زبان انگلیسی تسلط دارد و هم تا حدودی با زبان فارسی آشناست و به راحتی می توانست نقش مترجم رابسون را هم ایفا کند.

اما پادوانی مدتی است که به جز مترجمی، نقش معلم زبان رابسون را نیز ایفا می کند. پادوانی این روزها از اوقات فراغتش برای آموزش زبان فارسی به هم تیمی اش استفاده می کند. رابسون تا به امروز تعداد اندکی از کلمات فارسی و به خصوص کلماتی که در حوزه فوتبال کاربرد دارد را یاد گرفته تا به این ترتیب هم مشکلات خودش در استقلال کمتر شود و هم مشکل برقراری ارتباط کلامی آبی پوشان با این بازیکن برطرف شود.