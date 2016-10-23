بسیج امکانات برای یافتن مفقودان حادثه ریزش قنات سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت علی شایان فر روز شنبه در بازدید از محل حادثه قنات کسکن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه سرعت فشار آب در این چاه ۱۶۰ متری امکان دسترسی ما به مفقودان قنات را غیر ممکن ساخته است و سختی کار بسیار بالاست به دلیل وجود گل و لای فراوان ابهاماتی در زنده بودن حادثه‌دیدگان وجود دارد، اما همچنان امیدوار به نجات مفقودان هستیم.

وی با بیان اینکه طول این قنات تا مظهر اصلی ۶ کیلومتر است، افزود: در مسیر این قنات حدود ۸۰ حلقه چاه وجود دارد و طبق نظریات کارشناسانی که از سراسر استان خراسان رضوی در محل حادثه حاضر شدند چنانچه مغنی‌ها دچار مشکل شده باشند، حادثه‌دیدگان یا در محل میله چاه‌ها و یا در زیر رسوبات گیر افتاده‌اند.

شایان فر ادامه داد: آبدهی این قنات قبل از لایروبی ۵۰ لیتر در ثانیه و هم اکنون به ۱۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یافته است و با انتقال دستگاه پمپاژ آب از چناران مقرر است ظرف مدت چهار ساعت آینده حجم آب استحصالی کاهش پیدا کند تا مقنی‌های حاضر در محل عملیات را به صورت تخصصی اجرائی سازند.

مدیر کل بحران خراسان رضوی بیان کرد: به لحاظ اهمیت این موضوع که یک بحث کاملا تخصصی است دستگاه‌های عملیاتی و امدادی استان درگیر این موضوع شده‌اند، تاکید استاندار نیز بررسی دقیق و استفاده امکانات استانی است تا هر چه سریعتر خبری از مفقودان این حادثه بدست آید.

شایان فر افزود: از ابتدای وقوع حادثه با تماس‌های فرماندار این شهر موضوع به مقامات استانی اطلاع‌رسانی شده و دو بار نیز ستاد بحران حتی در محل حادثه تشکیل شده است.