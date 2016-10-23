گزارش کذب و کتمان حقیقت، جلوی امنیت جامعه را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در درس تفسیر امروز خود در مسجد اعظم با اشاره به کلامی از امام صادق (ع) بیان داشت: مَنْ کَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی‏ءٌ؛ هر که اعتبار گِرُو نزد او از اعتبار برادر مسلمانش بیشتر باشد من از او بیزارم» جامعه‌ای که به حرف یکدیگر اعتماد نمی‌کنند، ایمان ندارند! چنین جامعه ای, جامعه ای لرزان و غیر عقلانی است، این در حقیقت یک نوع جاهلیت است؛ جاهلیت گاهی به راهزنی است، گاهی به بی‌عفافی و بی‌حجابی است که فرمود: ﴿وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولی﴾ و گاهی هم به عدم اعتماد به یکدیگر است، اگر جامعه بخواهد عقلانی باشد باید حرفش مطمئن باشد و دروغ در آن وجود نداشته باشد.

وی با بیان این مطلب که «دروغ گفتن از جهل نشأت می‌گیرد»، اظهار داشت: دروغ گفتن و بر اساس حرف دروغگو برنامه‌ریزی کردن از جهل نشأت می‌گیرد. فرمود نه دروغ بگویید, نه به دروغ اعتماد کنید؛ بی‌تحقیق سخن نگویید و بی‌تحقیق سخنی را نپذیرید.

معظم له با تاکید بر این نکته که تلاش ائمه در جهت عقلانی کردن جامعه است خاطرنشان کرد: ائمه اطهار (ع) سعی می‌کنند جامعه را عقلانی و آرام کنند، تنها مسئله درگیری‌ها نظامی نیست که جامعه را ناامن می‌کند بلکه یک خبر دروغ را منتشر می کنند بعد بلافاصله تکذیب می‌کنند بعد بلافاصله توضیح می‌دهند و با این کار جامعه را دچار التهاب می کنند؛ همه این امور مسئولیت الهی را به همراه دارد، فرمود این کار را نکنند دروغ نگویید و تا برای شما ثابت نشده است خبری را اعلام نکنید.

آیت الله جوادی آملی اذعان داشت: امام صادق(ع) فرمود ما می‌خواهیم شما آرام باشید این آسایش و امنیتِ دنیایی یک نعمت الهی است؛ چرا این نعمت را به هم می‌زنید؟! پس این آیه می‌فرماید دروغ گفتن و یا قبولِ گزارش‌های دروغ, جاهلیت است چون شما مسلمانید منتها دیگران کارشان دروغ‌بافی, دروغ‌سازی, خبرسازی و تجارتِ خبر کذب است، اما چون شما مسلمان و مؤمنید اگر این کار را کردید بالأخره پشیمان می‌شوید و بالأخره مؤمن کسی است که اگر یک کار بدی کرده است پشیمان شود.

معظم له تاکید داشت: عقلانی کردن جامعه تنها به این نیست که ما امنیت نظامی داشته باشیم؛ یک گوشه از عقلانیت به امنیت نظامی است، بلکه زندگی انسان وقتی همراه با عقلانیت است که رسانه‌ها نه دروغ بگویند و نه حق را کتمان کنند. اگر ما برایمان ثابت شد که ملت در فلان جهت یک موفقیتی پیدا کرد این را کتمان کنیم مشمول نهی ﴿وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ هست همان‌طوری که گزارش کذب, جامعه را ناامن می‌کند، کتمان گزارشِ حق، هم جلوی امنیت جامعه را می‌گیرد. رسانه وقتی رسانه عقلانی است که اگر نقصی در جامعه شد فوراً آن را حل کند و اگر موفقیتی نصیب یک ملت شد آن را بگوید که این جامعه آرامش پیدا کند و امنیت جامعه فراهم شود.