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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۳

دبیر شورای عالی سیاستگذاری رسانه ملی منصوب شد

دبیر شورای عالی سیاستگذاری رسانه ملی منصوب شد

رضا خاشعی به عنوان دبیر شورای عالی سیاستگذاری رسانه ملی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت رسانه ملی در حکمی رضا خاشعی را به سمت دبیر شورای عالی سیاستگذاری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به خاشعی آمده است:

«فرایند طراحی، تولید و توزیع پیام و به عبارتی چرخه مهندسی پیام در سازمان صداوسیما نیازمند نگاه جامع و کلان و الزامات ساختاری، راهبردی و مدیریتی است که با تدبیر ریاست محترم سازمان در دوره جدید بدان تصریح شده و ایجاد دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری در ساختار سازمانی بیانگر آن است.

شورای عالی سیاستگذاری با همکاری شوراهای تخصصی سازمان در زمینه‌های مختلف و تعامل با حوزه برنامه‌ریزی و با همراهی حوزه‌های اجرایی، زمینه مساعد برای عملیاتی و اجرایی شدن سیاست‌های کلان نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و راهبردها و جهت‌گیری‌های مورد نظر ریاست محترم سازمان و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه در ارتباط با سازمان صداوسیما را فراهم خواهد کرد.

تشکیل، ساماندهی و اداره دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری، فعال‌سازی شوراهای تخصصی با هماهنگی حوزه‌های ذی‌ربط، برگزاری و دبیری جلسات شورای عالی سیاستگذاری به صورت منظم، ارتباط مستمر و سیستمی با شوراهای تخصصی، به ویژه رؤسا و دبیران شوراها، تدوین و تنظیم دستور کار شورای عالی پس از بررسی در شوراهای تخصصی و مشورت با صاحب‌نظران و حوزه‌های ذی‌ربط، تدوین سیاست ها براساس مصوبات شورای عالی و آماده‌سازی برای ابلاغ پس از تایید ریاست محترم سازمان، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و شوراهای تخصصی با همکاری دبیران شوراها، همکاری با حوزه‌های پژوهش، برنامه‌ریزی و بودجه، نظارت و ارزیابی، طرح و برنامه، اطلاعات و برنامه‌ریزی، مالی و نیروی انسانی در مجموعه سازمان و تعامل با مدیران ارشد رسانه ملی و مشاوره با نخبگان و صاحب‌نظران در زمینه‌های مرتبط در داخل و خارج از سازمان از اهم وظایف جنابعالی است.»

رضی در پایان این حکم از زحمات عطاء‌الله ابطحی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرده است.

کد مطلب 3803424

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