دبیر شورای عالی سیاستگذاری رسانه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت رسانه ملی در حکمی رضا خاشعی را به سمت دبیر شورای عالی سیاستگذاری منصوب کرد.
در بخشی از این حکم خطاب به خاشعی آمده است:
«فرایند طراحی، تولید و توزیع پیام و به عبارتی چرخه مهندسی پیام در سازمان صداوسیما نیازمند نگاه جامع و کلان و الزامات ساختاری، راهبردی و مدیریتی است که با تدبیر ریاست محترم سازمان در دوره جدید بدان تصریح شده و ایجاد دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری در ساختار سازمانی بیانگر آن است.
شورای عالی سیاستگذاری با همکاری شوراهای تخصصی سازمان در زمینههای مختلف و تعامل با حوزه برنامهریزی و با همراهی حوزههای اجرایی، زمینه مساعد برای عملیاتی و اجرایی شدن سیاستهای کلان نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و راهبردها و جهتگیریهای مورد نظر ریاست محترم سازمان و تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و رسانه در ارتباط با سازمان صداوسیما را فراهم خواهد کرد.
تشکیل، ساماندهی و اداره دبیرخانه شورای عالی سیاستگذاری، فعالسازی شوراهای تخصصی با هماهنگی حوزههای ذیربط، برگزاری و دبیری جلسات شورای عالی سیاستگذاری به صورت منظم، ارتباط مستمر و سیستمی با شوراهای تخصصی، به ویژه رؤسا و دبیران شوراها، تدوین و تنظیم دستور کار شورای عالی پس از بررسی در شوراهای تخصصی و مشورت با صاحبنظران و حوزههای ذیربط، تدوین سیاست ها براساس مصوبات شورای عالی و آمادهسازی برای ابلاغ پس از تایید ریاست محترم سازمان، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی و شوراهای تخصصی با همکاری دبیران شوراها، همکاری با حوزههای پژوهش، برنامهریزی و بودجه، نظارت و ارزیابی، طرح و برنامه، اطلاعات و برنامهریزی، مالی و نیروی انسانی در مجموعه سازمان و تعامل با مدیران ارشد رسانه ملی و مشاوره با نخبگان و صاحبنظران در زمینههای مرتبط در داخل و خارج از سازمان از اهم وظایف جنابعالی است.»
رضی در پایان این حکم از زحمات عطاءالله ابطحی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرده است.
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