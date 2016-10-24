به گزارش خبرنگار مهر، در اینکه مبلغ قرار داد کی روش مبلغ پایینی نیست، هیچ شکی وجود ندارد. او مبلغ بالایی دریافت می کند که البته به اندازه کارنامه اش است، کارنامه ای که در آن دو بار قهرمانی جوانان جهان دیده می شود و دستیاری فرگوسن و البته سرمربیگری رئال مادرید. با این وجود بخش بزرگی از انتقادها علیه کی روش همین مبلغ قرارداد وی است. مبلغ قرارداد کی روش طبق گفته کفاشیان ۱/۵ میلیون دلار است اما پیگیری های خبرنگار مهر به این نقطه رسید که مبلغ قرارداد این سرمربی ۱/۷ میلیون یورو است.

اما آیا این مبلغ بسیار زیاد است؟ چند مقایسه در مورد مبلغ قرارداد کی روش همه چیز را فاش می کند. قرار داد کی روش را با لیپی، برانکو و ژوزه مانوئل مقایسه می کنیم.

سرمربی تیم ملی چین

لیپی سرمربی جدید تیم ملی چین قراردادی معادل ۴/۵ میلیون یورو دارد. ناگفته پیداست که کارنامه لیپی از کی روش بالاتر است. مارچلو لیپی سرمربی ایتالیایی جهان فوتبال در کارنامه اش فتح جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا، سری آ، کوپا ایتالیا، جام باشگاه های جهان، سوپر کاپ اروپا، سوپر کاپ ایتالیا و لیگ قهرمانان آسیا را ثبت کرده است و طبیعتا باید چنین رقمی دریافت کند.

برانکو ایوانکوویچ

برانکو ایوانکوویچ در دوره دوم مربیگری اش در تیم ملی(آبان ۸۳- خرداد ۸۵) مبلغ یک میلیون و ۱۱۰ هزار دلار گرفت و بعدها طی شکایتی از فدراسیون فوتبال در فیفا موفق به اخذ غرامت ۶۴۰ هزار دلاری بابت پاداش صعود به جام جهانی نیز شد. نکته جالب در مورد برانکو اینکه او نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان هم مالیات بدهکار بود که توسط پرسپولیس در نهایت پرداخت شد تا وی بتواند وارد ایران شود و ممنوع الخروج نشود.

مبلغ قرارداد پرسپولیس با برانکو هم طبق ادعای عابدینی ۴ میلیارد و پانصد میلیون تومان است که در حدود یک میلیون یورو می شود البته بدون احتساب پاداش ها و...

ژوزه مانوئل

قرارداد ژوزه مانوئل مربی که به نیم فصل هم در پرسپولیس نرسید طبق ادعای علیرضا رحیمی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس چنین است: ‌ قراردادی که با ژوزه بسته شده بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو است که با توجه به شکایت ایشان باشگاه دچار مشکلاتی شده است! در واقع ژوزه مانوئل از کی روش هم گران تر بوده و البته کارایی نداشته و برای یک فصل باید قرارداد گل محمدی که به جای مانوئل آمد را هم در نظر بگیریم.