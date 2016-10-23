کتاب منشور فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب منشور فرهنگی انقلاب اسلامی؛ به ضمیمه تبیین مفاهیم اساسی به اهتمام حجت الاسلام علی ذوعلم و به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

در پیشگفتار کتاب چنین آمده است:

اغراق نیست اگر بگوییم امروز عمده جریان کفر و استکبار در عالم در برابر جریان انقلاب اسلامی صف آرایی نموده و از هیچ کوششی برای خنثی سازی تأثیرات وسیع و عمیق آن بر جهان دریغ نمی کنند. در حال حاضر، دشمن از روش های گوناگونی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی استفاده می کند لکن مؤثرترین روشی که طی سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، روش نرم و در رأس آن، پروژه استحاله سازی نیروهای انقلابی است. استحاله سازی انواعی دارد؛ نوع شدید آن، دگرگون کردن ذهنیت حاکم بر فرد و تبدیل فرد از یک عنصر انقلابی به یک عنصر غیر انقلابی است. اما نوع خفیف آن، جابجاسازی یا کمرنگ نمودن خطوط و مرزهای فکری و فرهنگی و از بین بردن حساسیت های فکری-فرهنگی در افراد است.

در این موقعیت، فرد استحاله شده، یا به عنصری خنثی و فلج تبدیل می شود، و یا بدون آنکه بداند، در میدان دشمن مستقر شده و عملا نقش تسهیل کننده را برای تحقق برنامه های دشمن بازی می کند. برای مقابله با پروژه استحاله سازی، هیچ امری بهتر از رواج آزاداندیشی و تقویت بنیان های فکری نیروهای انقلاب نیست. پروژه استحاله سازی، معمولا کار را با شناسایی و نفوذ در خلأها و ضعف های فکری افراد شروع می کند؛ سپس تلاش می کند با بهره گیری از همین خلأها و ضعف ها، به تخریب مرحله به مرحله ساختمان ذهنی فرد بپردازد.

برای مقابله با این پروژه، تنها اقدام مؤثر، تقویت بنیه فکری نیروهای انقلاب و شفاف سازی مرزهای فکری ـ فرهنگی برای آنهاست. در شفاف سازی مرزها، مهم ترین اتفاق، شناخت تمایزات اصولی جریان انقلاب و جریان معارض آن، سپس هویت و تشخص بخشی به نیروهاست. معمولا کسانی زودتر در معرض استحاله سازی قرار می گیرند که از هویت مستحکمی برخوردار نیستند. باید توجه داشت که گاه مرزهای فکری ـ فرهنگی برجسته و پررنگ است و تشخیص آن به راحتی ممکن است ولیکن گاه این مرزها از مو باریک تر و رنگ آن به سختی نمایان است. در این شرایط، تنها اشراف و عمق نگری فکری است که فرد را از ورود به مرزهای دشمن و ازدست دادن هویت خود صیانت می کند.

اثری که پیش رو دارید با هدف تبیین محکمات و مرزهای اصولی اندیشه انقلاب اسلامی با مساعدت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و توسط فاضل گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، تألیف شده است. این اثر قادر است تا علاوه بر روشن کردن بسیاری از ظرایف و پیچیدگی های اصول فکری انقلاب، به ارتقاء توانایی مخاطب در تشخیص مرزهای انقلاب کمک نماید. این اثر به نحوی طراحی شده است که بتوان با برگزاری مستمر گارگاه های علمی، فرصت تقویت و به روزسازی آن را در دوره های زمانی مشخص فراهم نمود. حتی قبل از نهایی سازی و انتشار این متن به صورت کتاب نیز کارگاه های متعددی برای سنجش قوت مباحث و کفایت آن برای تحقق هدف مورد نظر برگزار شده است که جا دارد از دست اندرکاران این گارگاه ها سپاسگزاری گردد. در پایان، از علاقمندان دعوت می شود تا با ارسال نقدها و نظرات عالمانه خود، به تهیه ویراست های بعدی این اثر کمک نمایند.

کتاب دارای یک بخش منشور فرهنگی انقلاب اسلامی و ضمیمه مفاهیم اساسی منشور که خود شامل پنج بخش به شرح ذیل است:

بخش اول؛ مبانی و مفاهیم کلیدی

بخش دوم؛ اهداف، مقاصد و ارزش ها

بخش سوم: عرصه ها و مقولات

بخش چهارم؛ راهبردها، اصول و سیاست های کلان

بخش پنجم: آسیب ها و چالشها

این کتاب در قطع رقعی و در قالب ۲۳۲ صفحه به زینت طبع صفحه آرایی شده است و توسط انتشارات آفتاب توسعه (ناشر اختصاصی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) منتشر شده است.