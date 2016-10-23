بحران آب دشت اردبیل جدی است/مجبور به اصلاح شیوه کشت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه دشت اردبیل دچار فاجعه آبی و به دلیل سو مصرف منابع آبی در حال نابودی است.

وی با بیان اینکه با این وضعیت نه تنها آب کشاورزی بلکه آب شرب اردبیل نیز در آینده با مشکل مواجه خواهد شد، اضافه کرد: کشت جایگزین و کاشت گونه‌های کم‌مصرف یک اجبار برای احیای دشت است و نمی‌توان در این خصوص غفلت داشت.

فرماندار اردبیل با اشاره به کاشت کلزا به جای سیب‌زمینی در دشت اردبیل، متذکر شد: به دلیل مصرف آبی کم این محصول می‌بایست هر گونه اقدام تشویقی برای توسعه کشت اجرایی شود.

زنجانی تأخیر در تأمین آب کشت کلزا را غیر قابل قبول دانست و افزود: لازم است آب این محصول تأمین شده و احیای دشت اردبیل نه فقط در اردبیل بلکه در نیر و نمین و سرعین نیز جدی گرفته شود.

وی در خصوص روند اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شهرستان نیز اضافه کرد: متأسفانه این روند کند و غیر قابل قبول است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: دولت تأکید داشت که تسهیلات در نیمه اول سال به فرجام مطلوب برسد تا در نیمه دوم شاهد اشتغال و اثرات آن باشیم اما عملاً همچنان درگیر نظام بانکی هستیم.

زنجانی خواستار رسیدگی به موانع ایجاد شده از سوی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات شد و تأکید کرد: نمی‌توان با رقم فعلی تسهیلات پرداختی در شهرستان انتظار داشت که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود.