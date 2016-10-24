کمیته ساماندهی بناهای مخروبه بافت قدیم سمنان تشکیل می شود

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تاکیدات استاندار سمنان نسبت به لزوم ساماندهی بناهای مخروبه در بافت قدیم سمنان بیان داشت: این کمیته در هفته آتی با عضویت دستگاههای متولی همچون شهرداری، میراث فرهنگی و دستگاههای ارائه دهنده خدمات عمومی (آب و برق و...)به این منظور تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به بازدید روز دوشنبه استاندار سمنان از خانه های تاریخی و بازار سمنان و تپه باستانی میرک گفت: در راستای توسعه گردشگری شهرستان و ایجاد رونق اقتصادی در بخش گردشگری در حال حاضر بخش خصوصی با ورود و سرمایه گذاری در بافت تاریخی و مرمت و بهسازی خانه های تاریخی زیرساخت های لازم برای حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهر سمنان فراهم شده است.
فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت وجود امنیت برای ساکنان در بافت تاریخی سمنان و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران بخش خصوی به منظور سرمایه گذاری در بخش گردشگری کمیته مذکور فعالیت خود را در هفته آتی آغاز خواهد کرد.
دانایی یادآور شد: استاندار سمنان و هیأت همراه در بازدیدهای امروز خود در جریان مرمت خانههای تاریخی خانههای تاریخی کلانتر و طاهری و موزه گرمابه پهنه سمنان قرار گرفتهاند و در ادامه از تکیه پهنه و بازارهای شمالی و جنوبی سمنان، خانه تاریخی ادب، حمام قلی، خانه ترابی پارینه سنگی میرک و از روند فعالیت باستان شناسان ایرانی و فرانسوی در این محوطه باستانی بازدید کردند.
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