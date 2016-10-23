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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸

با حضور عوامل فیلم صورت گرفت؛

تقدیر حزب موتلفه اسلامی از عوامل سریال معمای شاه

تقدیر حزب موتلفه اسلامی از عوامل سریال معمای شاه

حزب موتلفه اسلامی از کارگردان و عوامل سریال معمای شاه با حضور آنها تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تقدیر و تشکر از کارگردان، تعدادی از بازیگران و عوامل سریال معمای شاه روز گذشته با حضور اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و خانواده شهدای این حزب برگزار شد.

در این مراسم از محمدرضا ورزی نویسنده و کارگردان، مسعود عجمی دستیار اول کارگردان، فرشاد خالقی مدیر فیلمبرداری و همچنین تعدادی از بازیگران مجموعه تلویزیونی معمای شاه ازجمله محمدرضا شریفی نیا، سیدحسام نواب صفوی، علیرام نورایی با اهدای لوحی تقدیر بعمل آمد.

براساس این گزارش خانواده شهیدان صفارهرندی، امانی، عراقی، نیک نژاد و اندرزگو در این مراسم حضور داشتند.

در این نشست همچنین سکانس پخش نشده ای از سریال معمای شاه که لحظات وداع شهدای حزب موتلفه اسلامی پیش از اعدام سال ١٣٤٤ را روایت می‌کرد به نمایش درآمد.

کد مطلب 3803459

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