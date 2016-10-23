خبرگزاری مهر، استان‌ها – هادی فتحی: موضوع منطقه پارسیان از سالهای گذشته در استان فارس به گونه ای مطرح شد که طی یک مصوبه قرار شد بخشی از این منطقه که شامل چند روستا است به استان فارس ملحق شود.

این موضوع به شکل گسترده ای مطرح شد تا جاییکه تمامی مسئولین استان هرمزگان و چهره های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این استان نیز در این راستا اظهار نظر کردند.

اما مسئولین استان فارس در مقابل این سخنرانی های مختلف سکوت کردند و به گفته خودشان خواستند کار روال قانونی را طی کند، که طی کردن این مسیر چندین سال است به طول انجامید.

در این میان که موضوع الحاق به طور کلی به نظر منتفی شده می رسید به ناگاه خبری از جانب مدیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان اعلام می شود که طی آن تفکیک مدیریت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان از شهرستان لامرد در هیات عامل ایمیدرو مصوب و دستور ثبت شرکت مستقل مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نیز صادر شد.

در این شرایط نه تنها نتوانستیم به دریا متصل شویم بلکه مدیریت منطقه اقتصادی انرژی‌بر لامرد را هم از دست دادیم.

این اتفاق در حالی روی می دهد که به گفته همین مسئول این منطقه ظرفیت ایجاد ۷۰ هزار شغل مستقیم و نیم میلیون نفر اشتغال غیر مستقیم را دارد.

مسئولین فارس موضوع را شفاف سازی کنند

در این راستا رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر این خبر صحت داشته باشد که جای نگرانی است زیرا در گذشته مدیریت قوی منطقه اقتصادی لامرد می توانست باعث توسعه شود.

جمال رازقی تصریح کرد: در حقیقت منطقه ای که قرار بود فارس را به ساحل وصل کند نه تنها این اتفاق روی نداده بلکه منطقه مهم استراتژیکی که می توانست در آینده اقتصادی استان نقش داشه باشد نیز از دست دادیم.

وی تاکید کرد: مسئولین و نمایندگان فارس پاسخگو باشند که به چه دلیل نمی توانیم در این منطقه تاثیرگذار باشیم.