به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده شامگاه شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: مواردی از واگذاری معادن که بر اثر کارشکنی معارضان زیادهخواه و تحریک روستاییان توسط آنها، بر سر راه تولید مانع ایجاد شده باید شناسایی و بررسیهای لازم جهت رفع این موانع انجام شود.
وی افزود: از دستگاه قضایی انتظار داریم بدون این که حقوحقوق روستاییان ضایع شود این مساله حلوفصل شده و دست زیادهخواهان و مانع تراشان از این حوزه کوتاه شود.
جبارزاده تاکید کرد: هیچکس حق ندارد مانع راهاندازی تولید شود و هرکس در مسیر رونق تولید سنگاندازی کند در صورت ادامه رفتار نامناسب با برخورد قضایی روبهرو خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به واگذاری بخشی از وظایف دستگاههای مرکزی به استان بر اساس مصوبه هیات وزیران، گفت: صدور مجوز معافیت حقوق ورودی، حذف و آزادسازی محدودههای اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده، تعیین قیمتگذاری اراضی محدوده شهرکها و نواحی صنعتی جدید، تملک اراضی برای ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات از جمله این اختیارات است.
وی بیان کرد: اختیار اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین آلات در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به میزان 50 درصد بیشتر باشد و همچنین فرصتهای جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل 500 میلیون ریال ایجاد شود به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان واگذار شده است.
جبارزاده در بخش دیگری از این نشست از موافقت رییس قوه قضاییه با انتقال زندان تبریز به خارج از شهر خبر داد و آمادگی دستگاههای اجرایی استان را در این زمینه اعلام کرد.
وی با اشاره به این که رعایت حریم در زندان تبریز رعایت نشده و امروز باید خطای صورت گرفته در این خصوص اصلاح شود، افزود: در زمان وفور درآمدهای نفتی، از جمله پروژههای مورد تاکید انتقال زندان تبریز به خارج از شهر بود که مورد غفلت واقع شد و ما امروز برای تحقق این امر اعلام آمادگی کردهایم که فضای موجود زندان به شهرداری تبریز واگذار شده و در محل جدید زندان احداث شود.
جبارزاده با بیان این که عملیات احداث زندان جدید تبریز 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اداره کل زندانها موظف است مشکلات مربوط به واگذاری زندان موجود و احداث زندان جدید را با جدیت پیگیری کند و با وجود پیمانکاران توانمند انتظار داریم در کمتر از زمان پیشبینی شده این پروژه اتمام یابد.
استاندار آذربایجان شرقی گفت:با همکاری و حمایت کامل دستگاه قضایی استان، معادنی که به ناحق واگذار شده بودند بازگردانده شده و دست زیادهخواهان را از بخش استخراج معادن کوتاه می کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده شامگاه شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، گفت: مواردی از واگذاری معادن که بر اثر کارشکنی معارضان زیادهخواه و تحریک روستاییان توسط آنها، بر سر راه تولید مانع ایجاد شده باید شناسایی و بررسیهای لازم جهت رفع این موانع انجام شود.
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