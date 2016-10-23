سرمایه گذاری وزارت دفاع آمریکا روی سلول درمانی بیماران قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، در این مطالعه که بودجه آن را وزارت دفاع تامین خواهد کرد، محققان در Cedars-Sinai به بررسی این مطلب خواهند پرداخت که چگونه و چرا سلول های پیش ساز قلبی در درمان رت های مدل برای نارسایی قلبی موثر هستند و برون ده قلبی آن ها را بهبود می بخشند.

افرادی که مبتلا به نارسایی قلبی می شوند در ۵۰ درصد موارد کسر خروجی مناسبی ندارند و به مشکلی به نام نارسایی قلبی دیاستولی مبتلا هستند. در مطالعه ای که در مارس گذشته صورت گرفت، این محققان نشان دادند که چند هفته بعد از تزریق سلول های مشتق از کاردیوسفیرها(CDCs)، عملکرد پمپ کنندگی قلب در رت های آزمایشگاهی مبتلا به فشار خون و نارسایی قلب به حالت طبیعی برگشت.

سلول های مشتق از کاردیوسفیرها، سلول های پیش ساز قلبی هستند که در مطالعات متعددی از آن ها برای درمان نارسایی های قلبی و دیستروفی عضلانی دوشن استفاده شده است.

نارسایی های قلبی با کسر خروجی حفظ شده که آن را به اختصار« HEPEF»می نامند و «هف پف» تلفظ می کنند، مشکلی است که تنها در امریکا بیش از ۳ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

طی این مشکل عضلات قلبی بسیار سفت می شوند و بطن های پمپ کننده خون طی فرایند های انقباض و انبساط به خوبی از خون پر نخواهند شد. اما در بخش بعدی این مطالعه که هزینه آن از وزارت دفاع تامین شده است محققان اهدافی را دنبال خواهند کرد که مهمترین آن ها «شناسایی نشان گرهای زیستی که به پیش بینی بیماران قلبی به سلول درمانی کمک کنند»، «شناسایی تغییرات پروتئینی بیماران قبل و بعد از سلول درمانی»، «نقش کلسیم در تکوین نارسایی های قلبی با کسر خروجی حفظ شده» تحقیق در مورد این مطلب که آیا سلول درمانی ها ناشی از اگزوزوم هایی ترشح شده از سلول های بنیادی است یا خیر» هستند.