معرفی وزیر آموزش و پرورش به مجلس/ «دانش آشتیانی» چه سوابقی دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور ، امروز فخرالدین احمدی دانش ‏‏‏آشتیانی را برای تصدی وزارت آموزش و ‏‏پرورش، به ‏مجلس معرفی کرد.‏

تاکنون نام محمدعلی نجفی برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر آموزش و پرورش مطرح بود اما در آخرین لحظات فخرالدین احمدی دانش آشتیانی جایگزین وی شد.

رزومه و سوابق اجرایی دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل است:

نام: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: ۱۳۳۴

محل تولد: آشتیان

وضعیت تاهل: متاهل

تعداد فرزندان: دو دختر و یک پسر

تحصیلات:

دیپلم متوسطه: از مدرسه علوی رشته ریاضی سال ۱۳۵۲

کارشناسی: از دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته مهندسی راه و ساختمان سال ۱۳۵۸

کارشناسی ارشد: از دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته سازه سال ۱۳۷۰

دکتری: از دانشگاه امپریال کالج انگلستان رشته مهندسی زلزله سال ۱۳۷۵

مشاغل اجرایی:

دفتر فنی سپاه پاسداران از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ بعنوان مهندس محاسب و مسئول بخش سازه بصورت نیمه وقت و مامور به وزارت آموزش و پرورش

مدیرکل طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸

معاون امور جنگ وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸

همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا در امور مهندسی رزمی جنگ

مسئول ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاهها از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸

مسئول بر قراری ارتباط اساتید دانشگاه با مسئولین دفاع مقدس برای حل مسایل پژوهشی جنگ

مسئول اعزام دانشجویان طرح ۶ ماهه برای حضور در جبهه ها و بکارگیری انها در حوزه های تخصصی جنگ با هماهنگی فرماندهان لشگر ها و قرارگاهها

برگزارکننده دوره های "دانشگاه در جبهه" برای جبران عقب افتادگی آموزشی دانشجویانی که در جبهه حضور داشتند

معاون امور عمرانی و دفاعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

معاون اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قائم مقام وزیر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲

عضو شورای گسترش آموزش عالی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

عضو کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

عضو شورای تدوین برنامه پنج ساله چهارم علم و فناوری آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو شورای برنامه ریزی سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

رئیس مجتمع آموزشی مفید

مشاغل دانشگاهی:

دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی عمران

عضو هیأت امنای دانشگاه‏های خواجه نصیرالدین طوسی و تربیت مدرس

ریاست کمیسیون هیأت امنای دانشگاه‏های تربیت مدرس، هنر تهران، صنعتی اصفهان، اصفهان، هنر اصفهان، شهید چمران اهواز

سرپرست دانشگاه ایلام همزمان با مسئولیت در وزارت به منظور ارتقای جایگاه دانشگاه بعد از جنگ

مدیر گروه زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

عضو کمیته منتخب بررسی صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران از سال ۱۳۸۳ تاکنون

فعالیت‏ها و مطالعات پژوهشی:

تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، انجام پروژه‏های مختلف، بیش از ۴۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، چاپ بیش از ۶۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی و کنفرانس‏های بین‏المللی و......

برنامه ریزی و مدیریت تامین خوابگاه های دانشجویی سراسر کشور (اجرای بیش از یک میلیون مترمربع)

برنامه ریزی و تامین منابع ارزی و مدیریت طرح تامین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها ( ۴۰۰ میلیون دلار اختصاص ارز که موجب نوسازی تجهیزاتی آزمایشگاها گردید)

برنامه ریزی و مدیریت رفع مشکل استیجاری ساختمانهای وزارت علوم و مدیر پروژه ساخت ساختمان مرکزی وزارت علوم

مجری پروژه مقاوم سازی پل های فلزی تهران (قرارداد دانشگاه با شهرداری تهران)

مجری پروژه مقاوم سازی ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی (قرارداد دانشگاه با وزارت کار و ......)

مجری پروژه مقاوم سازی ساختمان سازمان تامین اجتماعی (قرارداد دانشگاه با سازمان تامین اجتماعی)

مدیر پروژه مقاوم سازی ساختمانهای بانک کشاورزی در استان سمنان

مطالعه پروژه مقاوم سازی ساختمان مرکزی بانک ملی

مطالعه آسیب پذیری ساختمانهای فلزی در برابر زلزله ( قرارداد دانشگاه با اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان)

مطالعه رفتار اتصالات سازه های فولادی در ساختمانهای فلزی و ارائه طرح های جایگزین (قرارداد با شهرداری تهران)

مدیر پروژه مقاوم سازی دانشگاه مفید قم

مسئول پروژه ارزیابی سیستم آموزشی دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی

مسئول پروژه تدوین شاخص‏های آموزشی پژوهشی برای ارزیابی و رتبه‏بندی دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی

مسئول پروژه ارائه مدل و سیستم آموزش ارتقای کارکنان در دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی

مسئول پروژه پیاده‏سازی مدیریت استراتژیک در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مسئول پروژه مهندسی مجدد فرایندهای جذب؛ استخدام و ارتقای اعضای هیات علمی

تدوین برنامه استراتژیک آموزشی

تدوین سیستم جامع ارزیابی آموزشی و پیاده سازی آن

تدوین شاخص‏های ارزیابی سیستم آموزشی و مدیریتی و پیاده سازی آن

مسئول پروژه تدوین سیستم نطرسنجی از عملکرد مدیران

همکاری با مؤسسه پژوهشی علوم شناختی به منظور اجراو پیاده سازی سیستم آموزشی مبتنی بر فلسفه شناختی آموزشی

راه اندازی و برگزاری دوره آموزشی روش آموزشی سیستم مونته سوری برای مدرسان

مطالعات سیستم‏های مختلف آموزشی در اروپا، کانادا و آسیای شرقی

مطالعه بر روی سیستم آموزشی مهارتی و بازدید از مراکز آنها در سایر کشورها

مسئول پروژه تدوین محتوای آموزشی مبتنی بر آموزش شناختی

وی از ۲۶ آبان ۱۳۹۴ تا کنون عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور است.