سهم ۵ درصدی البرز از صادرات ملی/برگزاری جلسه شورای مدیران صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار پیش ازظهر یکشنبه در دیدار با منتخبان حوزه صنعت استان که در آستانه سفر هیئت دولت انجام شد، با اشاره به روز ملی صادرات گفت: ۵ درصد سهم صادرات ملی متعلق به البرز است این مهم مایه افتخار و بالندگی این استان در کشور به شمار می آید.

وی با اشاره به موفقیت های استان البرز در کسب رتبه های شاخص ملی جذب سرمایه گذاری، گفت: استان البرز در سال جاری موفق شده است تا رتبه رتبه نخست کشوری جذب سرمایه گذاری و اشتغالزایی را کسب کند.

کامکار با اشاره به اینکه این امتیازات به خودی خود بسترساز رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی استان را فراهم می کند، گفت: در دولت یازدهم بخش عمده ای از اختیارات به بخش خصوصی واگذار شده است.

کامکار همچنین بیان کرد: به تأکید استاندار علاوه بر تشکیل شورای اداری استان، شورای مدیران تولیدی و صنعتی استان نیز با هدف شناسایی موانع و مشکلات و گفتگو با فعالان این بخش در استان فعال شده است.

وی با اشاره به توفیقات دولت در رشد اقتصادی گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی کشور به ۴ درصد رسیده است و این رقم ارتباط مستقیمی با نرخ رشد تورم داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با دعوت فعالان اقتصادی برای حضور پرشور در مراسم استقبال از هیئت دولت؛ این گردهمایی را مایه اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: رییس جمهوری متعلق به همه مردم ایران است و تنها به گروه خاصی محدود نمی شود بنابراین انتظار می رود آحاد جامعه در این مراسم ملی حضور گسترده داشته باشند.