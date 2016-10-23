درخشش عکاسان شیرازی در جایزه عکاسی مجله شهرکتاب

علیرضا توکل در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آیین اختتامیه اولین دوره جایزه عکاسی مجله شهرکتاب در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، عنوان کرد: سیدمحمدصادق حسینی و پویان رنجبر، هنرمندان عکاس انجمن سینمای جوانان شیراز در این دوره مسابقه فوق موفق به کسب مقام شدند.

وی با اشاره به اینکه در آیین اختتامیه این جایزه که در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار می شد با معرفی برندگان جایزه عکاسی مجله شهرکتاب در بخش‌های مختلف از نفرات برتر و برگزیده تقدیر شد، اعلام کرد: در بخش تک‌عکس هنری پویان رنجبر، عکاس جوان شیرازی موفق به کسب مقام دوم این بخش شد.

توکلی، ادامه داد: در بخش تک‌عکس مستند که مهران میرزایی جایزه رتبه اول را برد، سید محمدصادق حسینی جایزه سوم را به خود اختصاص داد.

رئیس سینمای جوانان فارس، یادآور شد: داوری جایزه عکاسی مجله شهر کتاب را مهران مهاجر،محسن راستانی، پیمان هوشمندزاده، کلاوس انریکه ،نیکلاس برونو و لارا زانکول برعهده داشتند.

وی، بیان کرد: این جایزه دردوبخش عکاسی هنری وعکاسی مستند اهداشد.همچنین آثارعکاسان فینالیست نیز درگالری طراحان آزاد تهران برپا شد.

رئیس سینمای جوانان فارس، یادآور شد: سیدمحمدصادق حسینی یک ماه پیش در مسابقه عکس با موضوع آب در کشور ترکیه شایسته تقدیر شد و روبان افتخار این مسابقه را کسب کرد.

وی، افزود: این عضو عکاس انجمن سینمای جوانان شیراز برنده 4 دوره مدال طلای جایزه آساهی شیمبون ژاپن است.