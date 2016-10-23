عیادت فرماندار سنندج از زخمی شدگان عملیات انتحاری داعش در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج، فرماندار سنندج صبح امروز یکشنبه در پی اطلاع از بستری شدن دو تکنیسین ایرانی که در عملیات انتحاری داعش درکرکوک زخمی شده بودند و هم اکنون در بیمارستان بعثت شهر سنندج بستری شدند، عیادت کرد.



ابراهیم زارعی ضمن قدردانی و خرسندی از اقدامات انجام گرفته توسط تیم پزشکی و پرسنل خدوم بیمارستان بعثت دستورات لازم را برای کمک به آسیب دیدگان صادر کردند.

چهار تکنسین ایرانی که دو روز پیش در حمله انتحاری داعش به یک نیروگاه برق در شمال غرب شهر کرکوک زخمی و روز شنبه یکم آبان ماه از مرز باشماق مریوان وارد کشور شدند، در بیمارستان های مریوان و سنندج تحت مراقبت های پزشکی و درمانی قرار گرفتند.