شیوه های برتر تربیتی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، امام موسی صدر در «کتاب ادیان در خدمت انسان» به شرح شیوه های برتر تربیتی می پردازد که در ادامه ملاحظه می فرمایید.
سادهترین شیوه برای تربیت، امر و نهی کردن مربی است. شکی نیست که این شیوه تأثیری محدود دارد وگاه با پیچیدگیها و مسائل سلبی روبهرو میشود، بهویژه وقتی از خشونت استفاده میشود و وضع روانی مربی در نظر گرفته نمیشود.
شیوه برتر آن است که مربی راهها و ابزارهای متقاعدسازی را به کار بگیرد و بکوشد در عقل و دل فردی که در پی تربیت آن است، تأثیر بگذارد تا او را به هدف متقاعد کند و او را دوست بدارد تا بتواند به خود جذبش کند.
اما شیوه سوم که مکاتب جدید اجتماعی به آن افتخار میکنند، توجه به محیط فرد یا گروه تربیتشونده است تا به فضایی برای هدف تربیتی تبدیل شود و جریانی در قبال آن شکل بگیرد که فعالیت تربیتی و متقاعدسازی را برای مربی آسان سازد.
قرآن کریم این سه شیوه را در آنِِ واحد به کار برده و شیوه چهارمی نیز به آنها افزوده است که مختص خود قرآن است و از معجزات اسلام به شمار میآید و مکاتب اصلاحگرا و انقلابی اخیر میکوشند از آن اقتباس کنند.
قرآن کریم با بیانها و وسیلههای گوناگون امر و نهی میکند و پیدرپی دلیل میآورد و بر فطرت و اصول ثابت در میان ملتها و عبرتهایی که میتوان از امتهای گذشته به دست آورد تکیه میکند و کلماتی به کار میبرد که شبیه دلیل است، مانند «الطیبات» و «الخبائث» و همواره رحمت خداوند و مهرورزی و نعمتهای او و همچنین، آگاهی او از مصالح همه مردم را یادآوری میکند. همه اینها برای این است که درباره مسئولیتها پذیرش (متقاعد شدن) همراه با عاطفه به وجود آورد.
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